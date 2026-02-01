search
Ιράν: Αφέθηκε ελεύθερος ο Ερφάν Σολτανί – Είχε συλληφθεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη στο πλαίσιο του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας τον Ιανουάριο στο Ιράν, και για την εκτέλεση του οποίου είχε εκφράσει φόβους η Ουάσινγκτον, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του.

Ο 26χρονος άνδρας «αφέθηκε ελεύθερος χθες (Σάββατο) και ανέκτησε τα προσωπικά του είδη», δήλωσε ο Αμίρ Μουσακανί, προσθέτοντας ότι καταβλήθηκε εγγύηση δύο δισεκατομμυρίων ιρανικών τομάν (περίπου 10.600 ευρώ) για την απελευθέρωσή του.

Ο Σολτανί συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου μαζί με πολλούς άλλους Ιρανούς στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Κρατούνταν στο κέντρο κράτησης της Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, με κατηγορίες για προπαγάνδα κατά του ισλαμικού συστήματος και επίθεση στην εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Οι ΗΠΑ και ΜΚΟ είχαν εκφράσει φόβους στα μέσα Ιανουαρίου για επικείμενη εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί.

Όμως το Ιράν, το οποίο εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό τη θανατική ποινή, είχε διαψεύσει ότι διέτρεχε κίνδυνο να εκτελεστεί για τα γεγονότα τα οποία του αποδίδονται.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε πως οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, ήταν στην αρχή ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας αλλά μετατράπηκαν στη συνέχεια σε «ταραχές» που σημαδεύτηκαν από θανάτους και πράξεις βανδαλισμού.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας τις δύο χώρες ότι τροφοδότησαν αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατική επιχείρηση» ιδιαίτερα όταν οι διαδηλώσεις είχαν φθάσει στην κορύφωσή τους στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

