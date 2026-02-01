search
01.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

01.02.2026

Κι όμως… 3 «φεγγάρια» φάνηκαν στον ουρανό της Μόσχας – Το εντυπωσιακό φαινόμενο της παρασελήνης

Ο νυχτερινός ουρανός επιφύλασσε ένα σπάνιο θέαμα για τους κατοίκους της Μόσχας και των γύρω περιοχών, όταν ένα ασυνήθιστο φωτεινό φαινόμενο έκανε τη Σελήνη να μοιάζει… τριπλή.

Το φαινόμενο της παρασελήνης μετέτρεψε τη νύχτα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό, το οποίο δεν άργησε να κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.

Η παρασελήνη (paraselene) είναι ένα ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση πολλαπλών σεληνιακών εικόνων στον ουρανό. Δεν πρόκειται για πραγματικό πολλαπλασιασμό της Σελήνης, αλλά για αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του φωτός καθώς αυτό αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα της Γης.

Το φαινόμενο εξηγείται επιστημονικά από τη διάθλαση και την ανάκλαση του σεληνόφωτος μέσα από εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους, οι οποίοι αιωρούνται σε μεγάλο ύψος. Οι παγοκρύσταλλοι λειτουργούν σαν φυσικά πρίσματα, «σπάζοντας» το φως και δημιουργώντας φωτεινές κηλίδες δεξιά και αριστερά από τη βασική εικόνα της Σελήνης, τις λεγόμενες ψευδοσελήνες.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα λεπτά νέφη πάγου που επικρατούσαν εκείνο το βράδυ στην περιοχή θεωρούνται ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση της παρασελήνης. Αν και το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα σε πολικές ή ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, η εκδήλωσή του πάνω από ένα μεγάλο αστικό κέντρο το καθιστά ακόμη πιο σπάνιο και εντυπωσιακό.

Η παρασελήνη συγκαταλέγεται στην ίδια κατηγορία οπτικών φαινομένων με τις παραηλίες –τους γνωστούς «ψευδοήλιους» που σχηματίζονται γύρω από τον Ήλιο– και δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο. Αντίθετα, αποτελεί ένα φαινόμενο που συνδυάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και σπάνια αισθητική, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μετεωρολόγων, αστρονόμων και φίλων της φωτογραφίας.

