Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Τεττέη και Σαντίνο Αντίνο (η συνεργασία των οποίων στο 21’ άνοιξε το δρόμο προς την «πράσινη» νίκη) ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 4 σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα τα άλλα δύο γκολ των «πράσινων», με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Κηφισιά μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ με δεύτερη κίτρινη.

Στο 21’ ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ, χάρις σε μία εξαιρετική συνεργασία των Τεττέη και Αντίνο. Ο διεθνής φορ έκανε μία πολύ ωραία κίνηση αποφεύγοντας τρεις αντιπάλους, «έσπασε» την μπάλα προς τον Αντίνο, ο οποίος τον ξαναβρήκε με μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς κι ο Τεττέη με ωραίο χαμηλό πλασέ έκανε το 1-0, χωρίς να πανηγυρίσει το γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ ο Παναθηναϊκός είχε πια τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα. Κι αφού έχασε μία τρομερή ευκαιρία με το σουτ του Μπακασέτα στο 77’ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, βρήκε άλλα δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 80’ η μπαλιά του Καλάμπρια προς τον Σφιντέρσκι, έφερε το εξαιρετικό πλασέ του Πολωνού για το «πράσινο» 2-0, το οποίο επικυρώθηκε απ’ το VAR μετά από σχετικό έλεγχο.

Στο 84’ ο Ταμπόρδα λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα, σκόραρε ξανά με κοντινό πλασέ σε φάση διαρκείας, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τον κόσμο των «πράσινων» που επιβράβευσε τον Αργεντινό για το δεύτερο τέρμα του μέσα σε τρεις μέρες.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 55’ Αντίνο, 79΄Ίνγκασον – 27’ Σόουζα, 35’ Πετκόφ, 51’ Μαϊντάνα, 75’ Ραμίρεζ

Αποβολές: 63’ Πετκόφ (2η κίτρινη)

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (67’ λ.τρ. Μπακασέτας), Κοντούρης (80’ Τσέριν), Παντελίδης (58’ Ζαρουρί), Ρενάτο Σάντσες, Αντίνο (80’ Ταμπόρδα), Τεττέη (79’ Σφιντέρσκι).

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι (11’ λ.τρ. Πετκόφ), Μαϊντάνα (61’ Κονατέ), Εμπό, Ρουμπέν Πέρεθ (46’ Αντόνισε), Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος (46’ Αμανί), Μίγιτς (56’ Θεοδωρίδης).

Διαβάστε επίσης:

Ο Άρης τιμώρησε τον κακό Παναθηναϊκό (102-95) και ο Γιαννακόπουλος ξέσπασε: Παίκτες και προπονητές ελπίζω να παραιτηθείτε»

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης