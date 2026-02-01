Πόλο: Σαρωτική η Εθνική γυναικών, διέλυσε με 23-6 την Κροατία

Με ακόμη μία επιβλητική νίκη, ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε 23-6 την Κροατία, τερμάτισε πρώτο και αήττητο στον Ε΄ όμιλο και πλέον ετοιμάζεται για τα παιχνίδια που κρίνουν τα μετάλλια. Πρώτο εξ αυτών, ο ημιτελικός της Τρίτης (3/2, 19:15), με την ελληνική ομάδα να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα του αγώνα που ακολουθεί, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ισπανία (μπορεί να είναι κάποια από τις δύο ή η Ουγγαρία).

Η εθνική, η οποία παρατάχθηκε σήμερα χωρίς τον αρχηγό, Ελευθερία Πλευρίτου, προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο τρίλεπτο και μετέτρεψε νωρίς-νωρίς τον αγώνα σε τυπική διαδικασία. Παρότι κάποια λάθη και μερικές αποκρούσεις της Φρκέτιτς ανέκοψαν προσωρινά τον ελληνικό ρυθμό, στο δεύτερο οκτάλεπτο οι πρωταθλήτριες κόσμου ανέβασαν ξανά… στροφές και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενες 11-2.

Από ελληνικής πλευράς, σκόραραν όλες οι παίκτριες γηπέδου πλην της Τορνάρου (η οποία έχασε πέναλτι), με τη Βάσω Πλευρίτου να σταματάει στα έξι τέρματα και να είναι η πρώτη σκόρερ του τουρνουά με 21 γκολ. Από ένα ημίχρονο αγωνίστηκαν και πάλι οι δύο τερματοφύλακες, Ιωάννα Σταματοπούλου και Ευαγγελία Καρύτσα.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Πάτρα (περιφέρεια), 2-0 Τριχά (περιφέρεια), 3-0. Β. Πλευρίτου (π.π.), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 5-0 Β. Πλευρίτου (μπάσιμο), 6-0 Φουντωτού (κόντρα), 6-1 Ρόζιτς (φουνταριστός), 7-1 Νίνου (π.π.), 8-1 Μπιτσάκου (κόντρα), 9-1 Φουντωτού (π.π.), 10-1 Μυριοκεφαλιτάκη (πέναλτι), 10-2 Ρόζιτς (περιφέρεια), 11-2 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 12-2 Πάτρα (κόντρα), 13-2 Β. Πλευρίτου (π.π.), 14-2 Ξενάκη (π.π.), 15-2 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 16-2 Καραγιάννη (κόντρα), 17-2 Σιούτη (πέναλτι), 17-3 Ρόζιτς (μπάσιμο), 17-4 Μ. Μπούτιτς (κόντρα), 18-4 Γρηγοροπούλου (π.π.), 19-4 Σιούτη (περιφέρεια), 20-4 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 20-5 Γ. Μπούτιτς (περιφέρεια), 21-5 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 21-6 Γ. Μπούτιτς (περιφέρεια), 22-6 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 23-6 Νίνου (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 6/9 με παίκτρια παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 3 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 6 στην κόντρα.

Η Κροατία είχε 0/7 με παίκτρια παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Καραγιάννη (1΄17΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου), η Γκλας (41 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου) και η Ετέροβιτς (5΄59΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

Διαιτητές: Σάντος (Πορτογαλία), Αλεξαντρέσκου (Ρουμανία)

Οι συνθέσεις:

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1

Κροατία (Μία Σίμουνιτς): Τρόγιαν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ. Μπούτιτς 2, Μ. Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλ, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς

