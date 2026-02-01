Σλοβακία: Παραιτήθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη εγγράφων από τις ΗΠΑ που έδειχναν ότι αντάλλαξε μηνύματα με τον καταδικασμένο για τράφικινγκ ανηλίκων και σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Ρόμπερτ Φίκο ανακοίνωσε ότι δέχτηκε την παραίτηση του στενού του συνεργάτη Μίροσλαβ Λάιτσακ, η οποία έρχεται μια μέρα μετά τη δημοσίευση νέων αρχείων που σχετίζονται με τον άλλοτε επιφανή χρηματιστή, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Λάιτσακ αρνήθηκε αρχικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, περιγράφοντας τις επικοινωνίες ως ανεπίσημες και χαλαρές. Ωστόσο, αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του για να αποτρέψει το πολιτικό κόστος για τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης.

«Όχι επειδή έκανα κάτι παράνομο ή ανήθικο, αλλά για να μην επιβαρυνθεί πολιτικά για κάτι που δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις του», ανέφερε ο Λάιτσακ.

Διαβάστε επίσης:

Χαμενεΐ: «Μία επίθεση στο Ιράν θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο»

Ιαπωνία: Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας με τείχη χιονιού μέχρι και 2,7 μέτρα (Video)

Ισραήλ: Διώχνει του Γιατρούς Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα επειδή δεν παρέδωσαν κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων τους