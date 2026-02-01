Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο (Video)

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

