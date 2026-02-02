Αναβαθμίζεται ο διεθνής ρόλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας με αιχμή τη συνεργασία με τη NavalGroup και νέες διεθνείς συμφωνίες

Σε νέα φάση ανάπτυξης και διεθνούς αναβάθμισης εισέρχονται τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, όπως αποτυπώνεται τόσο από τη διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών τους στον τομέα της αμυντικής ναυπηγικής όσο και από την αυξανόμενη διεθνή παρουσία τους.

Η πρόσφατη επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας στις εγκαταστάσεις της Σαλαμίνας, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια συνεργασία με τη γαλλική Naval Group και το άνοιγμα προς την ινδική αγορά, συνθέτουν ένα πλαίσιο που αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο του ελληνικού ναυπηγείου στην ευρωπαϊκή και διεθνή αμυντική βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Κατρίν Βωτρέν είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για τις εν εξελίξει εργασίες στα προεξοπλισμένα τμήματα (blocks) που κατασκευάζονται στη Σαλαμίνα για τις φρεγάτες τύπου FDI (Belharra). Στην επίσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Λοράνς Αουέρ, ο διευθύνων σύμβουλος της Naval Group Πιερ-Ερίκ Πομελέ, καθώς και στελέχη της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.

Τα προεξοπλισμένα τμήματα που κατασκευάζονται στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελούν μέρος του προγράμματος φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας και το Marine Nationale, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Naval Group, όπου το ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει ως εξουσιοδοτημένος υποκατασκευαστής στη διεθνή αλυσίδα προμηθειών της γαλλικής εταιρείας. Από το 2023 έως σήμερα έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδοθεί blocks για την τρίτη ελληνική φρεγάτα «Φορμίων», η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη δεύτερη φρεγάτα του αντίστοιχου γαλλικού προγράμματος. Πρόσφατα, μάλιστα, παραδόθηκαν προεξοπλισμένα τμήματα και για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI, πριν από τον προβλεπόμενο συμβατικά χρόνο παράδοσης.

Η συνεργασία αυτή συνοδεύεται από εκτεταμένη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην παραγωγή σύνθετων και υψηλής προστιθέμενης αξίας αμυντικών κατασκευών. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης ενσωμάτωσης ελληνικής βιομηχανίας σε μεγάλα διεθνή προγράμματα.

Πέραν της κατασκευαστικής φάσης, η συνεργασία επεκτείνεται και στη μακροχρόνια υποστήριξη των πλοίων. Τον Νοέμβριο του 2024, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης Euronaval στο Παρίσι, υπεγράφη συμφωνία Follow-On Support (FoS) διάρκειας έξι ετών μεταξύ των Ναυπηγείων Σαλαμίνας και της Naval Group. Η συμφωνία αφορά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των φρεγατών FDI τόσο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού όσο και του Γαλλικού Ναυτικού, εντάσσοντας το ελληνικό ναυπηγείο και στη φάση υποστήριξης κύκλου ζωής των πλοίων.

Σε δήλωσή του με αφορμή την επίσκεψη, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γ. Κόρος ανέφερε ότι «η επίσκεψη της υπουργού Άμυνας της Γαλλίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και αναδεικνύει το τεχνολογικά εξελιγμένο έργο που υλοποιούμε στον αμυντικό τομέα, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουμε στην ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας». Όπως σημείωσε, η σταθερή και επιτυχημένη συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, όπως η Naval Group, «ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον μελλοντικό ρόλο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας».

Η διεθνής δραστηριότητα των Ναυπηγείων Σαλαμίνας δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, υπεγράφη πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με την ACT Infraport Ltd, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονης και ανταγωνιστικής ναυπηγικής μονάδας στο Γκουτζαράτ της Ινδία. Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για παρουσία του ελληνικού ναυπηγείου σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ναυπηγικών και αμυντικών έργων διεθνώς.

Παράλληλα, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας υλοποιούν πρόγραμμα επενδύσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση των παραγωγικών τους υποδομών, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη έργων αυξημένης πολυπλοκότητας και στρατηγικής σημασίας, τόσο στον αμυντικό όσο και στον εμπορικό τομέα.

Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας, η διεύρυνση της συνεργασίας με τη Naval Group και το άνοιγμα προς την Ινδία συνθέτουν, σύμφωνα με αναλυτές, μια σαφή εικόνα αναβάθμισης του ρόλου των Ναυπηγείων Σαλαμίνας. Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη διεθνή συνεργασία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.

