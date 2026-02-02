search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 13:05

Αντώνης Σαμαράς: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί» – Μία δήλωση με νόημα, παρόντος του Κώστα Καραμανλή (video)

02.02.2026 13:05
samaras-990×743 (1)
credit: tharrosnews.gr

Σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση, με αφορμή τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε με δηλώσεις του από την Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς.

Στο πλαίσιο της γιορτής της Παναγίας της Υπαπαντής -παρόντος και του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή– ο Σαμαράς αφού είπε πως «η πόλη έχει τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο», στη συνέχεια δήλωσε με νόημα πως «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!».

Άλλωστε, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν εκφράσει πολλάκις στο παρελθόν την αντίθεσή τους με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Σαμαρά:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή.

Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά!».

Διαβάστε επίσης:

Γύρω γύρω στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης – ή και το αντίστροφο

Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και εννέα ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής λόγω… Τσίπρα και συνεργασιών

Αγρότες: Συ-σκέψεις για νέες κινητοποιήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

kammenos_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:20
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

1 / 3