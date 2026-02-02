Αντώνης Σαμαράς: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί» – Μία δήλωση με νόημα, παρόντος του Κώστα Καραμανλή (video)

Σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση, με αφορμή τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε με δηλώσεις του από την Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς.

Στο πλαίσιο της γιορτής της Παναγίας της Υπαπαντής -παρόντος και του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή– ο Σαμαράς αφού είπε πως «η πόλη έχει τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο», στη συνέχεια δήλωσε με νόημα πως «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!».

Άλλωστε, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν εκφράσει πολλάκις στο παρελθόν την αντίθεσή τους με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Σαμαρά:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα τη χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή.

Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά!».

