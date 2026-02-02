Η «Παγίδα» του Μέσου Μισθού στην Ελλάδα

Ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει από τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας πενταετίας, τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα για το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ όσον αφορά τη μεταβολή του μέσου μισθού, επιβεβαιώνοντας πως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών παραμένει καθηλωμένη, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει.

Η ψαλίδα με την Ευρώπη μεγαλώνει

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά μόλις 13,2% μέσα σε πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα, από τα 15.859€ το 2020, έφτασε τα 17.954€ το 2024. Αν και σε απόλυτους αριθμούς υπάρχει άνοδος, η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι απογοητευτική: ο μέσος όρος αύξησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίδια περίοδο ανήλθε στο 22,5%. Η Ελλάδα, δηλαδή, κινείται με ρυθμούς σχεδόν υποδιπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διευρύνοντας το χάσμα με τις υπόλοιπες οικονομίες της ηπείρου.

Μισθοί -Πληθωρισμός Τροφίμων

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο του ρεπορτάζ δεν είναι μόνο η αργή μισθολογική εξέλιξη, αλλά η πλήρης αποσύνδεσή της από το κόστος των βασικών αγαθών. Ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2024 εκτινάχθηκε στο +30,7%.

Πρόκειται για μια αύξηση σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του μισθού, γεγονός που εξηγεί γιατί τα ελληνικά νοικοκυριά αισθάνονται τη «μέγγενη» της ακρίβειας περισσότερο από ποτέ. Στην πράξη, οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις δόθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη «εξαερωθεί» στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οδηγώντας σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Το παράδειγμα της Βουλγαρίας

Η σύγκριση με τους γείτονές μας καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο οξεία. Στη Βουλγαρία, μια χώρα που παραδοσιακά βρισκόταν χαμηλότερα στην κλίμακα των αμοιβών, ο μέσος μισθός σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο +65,4% από το 2020. Η αύξηση αυτή είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ελληνική, δείχνοντας ότι άλλες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιτυγχάνουν πολύ ταχύτερη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: από τη μία, τις χαμηλές μισθολογικές απολαβές που την κρατούν στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ και, από την άλλη, έναν πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης που καταβροχθίζει το εισόδημα. Χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των αμοιβών και τον έλεγχο της κερδοσκοπίας, η απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη απειλεί να γίνει μη αναστρέψιμη.

