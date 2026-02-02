ΗΠΑ: Κλείνει για δύο χρόνια το Kennedy Center – Η ανακοίνωση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κλείσει το Kennedy Center για δύο χρόνια, λόγω εργασιών ανακαίνισης που θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο.

Ο εμβληματικός χώρος θεαμάτων της Ουάσιγκτον, που μετονόμασε ο μεγιστάνας προσθέτοντας το δικό του όνομα και πλέον αποφεύγει μερίδα καλλιτεχνών, θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για χρονικό διάστημα «περίπου δυο ετών», ώστε να ανακαινιστεί, ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απομάκρυνε αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου πολιτισμού και τα αντικατέστησε με συμμάχους του, οι οποίοι στη συνέχεια ψήφισαν να οριστεί ο Τραμπ πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο μετονόμασε το κέντρο τον Δεκέμβριο σε Donald J Trump και John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Αρκετοί καλλιτέχνες ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους στο κέντρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει έντονα την κατάσταση του κτιρίου και είχε συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να διαθέσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του, ένα από τα πολλά έργα ανακαίνισης που έχει αναλάβει κατά τη δεύτερη θητεία του.

Το συγκρότημα ξεκίνησε ως πολιτιστικό κέντρο, αλλά μετετράπηκε από το Κογκρέσο σε «ζωντανό μνημείο» προς τιμήν του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1964, μετά τη δολοφονία του.

Άνοιξε το 1971 και λειτουργεί όλο το χρόνο ως βιτρίνα για τις τέχνες.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Προβλήματα σε μεταφορές και συγκοινωνίες από τις ισχυρές χιονοπτώσεις

Συμφωνία με την Κούβα βλέπει τώρα ο Τραμπ

Ιράν: Ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ είχαν συνομιλίες στο Πεντάγωνο