Oυκρανία: Παραμένει «αγκάθι» το εδαφικό – Νέος γύρος συνομιλιών στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ο διάλογος θα γινόταν το περασμένο Σαββατοκύριακο ωστόσο ακυρώθηκε με τη Μόσχα να αποδίδει την καθυστέρηση σε σε πρόβλημα χρονοδιαγράμματος.

«Πράγματι, αρχικά είχαν προγραμματιστεί για την περασμένη Κυριακή. Αλλά χρειαζόταν περαιτέρω συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων των τριών μερών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη έως Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας επίθεσης της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Αναμένεται να επικεντρωθούν στο κρίσιμο ζήτημα του εδαφικού, με καμία από τις δύο πλευρές μέχρι στιγμής να μην δείχνει κανένα σημάδι κάποιας σημαντικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δύο πλευρές έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσουν τις διαφορές τους σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχη πρόοδος σε πιο σύνθετα θέματα.

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι δεν έχει τίποτα νέο να προσθέσει σχετικά με τη συμφωνία για σύντομη παύση των επιθέσεων στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, η οποία έγινε κατόπιν αιτήματος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τέλος, η ρωσική πλευρά δήλωσε ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες για τον τελευταίο γύρο επαφών μεταξύ του Ρώσου ειδικού απεσταλμένου Κιρίλ Ντμίτριεφ και Αμερικανών αξιωματούχων, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι ο Ντμίτριεφ ηγείται ομάδας εργασίας για οικονομικά ζητήματα.

