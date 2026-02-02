search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

02.02.2026

Πότε οι τραπεζικές πιστώσεις γίνονται «τσιμπίδα» της Εφορίας

02.02.2026 08:01
symvoulio epikrateias

Το διαχρονικό ερώτημα για το πότε μια ροή χρημάτων θεωρείται φορολογητέο εισόδημα έχει απασχολήσει χιλιάδες φορολογούμενους και τις ελεγκτικές αρχές.

Η απάντηση έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί μέσα από κομβικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οποίες θέτουν τα όρια ανάμεσα στη νόμιμη διακίνηση κεφαλαίων και την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Η έννοια της «Αδικαιολόγητης Προσαύξησης»

Σύμφωνα με τη βασική γραμμή του ΣτΕ, οποιαδήποτε εισροή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από δηλωθέντα εισοδήματα, δάνεια, δωρεές ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, χαρακτηρίζεται ως «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας». Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με τον αντίστοιχο συντελεστή (έως και 45%), συν τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ

Το ΣτΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι το βάρος της απόδειξης πέφτει στον φορολογούμενο. Συγκεκριμένα:

  1. Χρονική στιγμή: Η προσαύξηση θεωρείται ότι συντελείται τη στιγμή της κατάθεσης ή της πίστωσης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι αφορά προγενέστερη περίοδο.
  2. Πρωτογενείς πιστώσεις: Οι ελεγκτές εστιάζουν στις «πρωτογενείς» καταθέσεις και όχι σε μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου προσώπου (εμβάσματα).
  3. Παραγραφή: Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ελέγξει σε βάθος πενταετίας, εκτός αν προκύψουν «συμπληρωματικά στοιχεία» (π.χ. απαντήσεις από τράπεζες εξωτερικού), όπου η προθεσμία μπορεί να επεκταθεί.

Πώς φορολογούνται οι τραπεζικές καταθέσεις

Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε το κεφάλαιο της κατάθεσης από τους τόκους.

  • Το Κεφάλαιο: Αυτό καθαυτό το ποσό της κατάθεσης δεν φορολογείται, καθώς υποτίθεται ότι έχει ήδη φορολογηθεί κατά την απόκτησή του (π.χ. μισθός, πώληση ακινήτου). Αν όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η πηγή του, ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί προσαύξησης περιουσίας.
  • Οι Τόκοι: Οι τόκοι που παράγονται από τις καταθέσεις στην Ελλάδα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%. Η παρακράτηση γίνεται αυτόματα από την τράπεζα και αποδίδεται στο Δημόσιο. Ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώνει τα ποσά αυτά στο Ε1 για την κάλυψη τεκμηρίων ή την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης (αν και η τελευταία έχει καταργηθεί για τα περισσότερα εισοδήματα).

Η διαφάνεια στις συναλλαγές είναι πλέον μονόδρομος. Η νομολογία του ΣτΕ προστατεύει τον φορολογούμενο από αυθαιρεσίες, αλλά παράλληλα απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση για κάθε ευρώ που εμφανίζεται στους λογαριασμούς του. Η ορθή τήρηση παραστατικών για δάνεια ή δωρεές είναι ο μόνος τρόπος αποφυγής του χαρακτηρισμού μιας κατάθεσης ως «κρυφό εισόδημα».

