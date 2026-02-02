Πότε οι τραπεζικές πιστώσεις γίνονται «τσιμπίδα» της Εφορίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το διαχρονικό ερώτημα για το πότε μια ροή χρημάτων θεωρείται φορολογητέο εισόδημα έχει απασχολήσει χιλιάδες φορολογούμενους και τις ελεγκτικές αρχές.
Η απάντηση έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί μέσα από κομβικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οποίες θέτουν τα όρια ανάμεσα στη νόμιμη διακίνηση κεφαλαίων και την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.
Σύμφωνα με τη βασική γραμμή του ΣτΕ, οποιαδήποτε εισροή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από δηλωθέντα εισοδήματα, δάνεια, δωρεές ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, χαρακτηρίζεται ως «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας». Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με τον αντίστοιχο συντελεστή (έως και 45%), συν τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
Το ΣτΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι το βάρος της απόδειξης πέφτει στον φορολογούμενο. Συγκεκριμένα:
Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε το κεφάλαιο της κατάθεσης από τους τόκους.
Η διαφάνεια στις συναλλαγές είναι πλέον μονόδρομος. Η νομολογία του ΣτΕ προστατεύει τον φορολογούμενο από αυθαιρεσίες, αλλά παράλληλα απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση για κάθε ευρώ που εμφανίζεται στους λογαριασμούς του. Η ορθή τήρηση παραστατικών για δάνεια ή δωρεές είναι ο μόνος τρόπος αποφυγής του χαρακτηρισμού μιας κατάθεσης ως «κρυφό εισόδημα».
Διαβάστε επίσης
Σπίτι μου 2: Εκπνέουν οι προθεσμίες – Αυξημένος ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από το στεγαστικό
Γενική απογραφή ακινήτων με δηλώσεις χρήσης και ελέγχους σε μισθώσεις και κενά σπίτια
Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Φεβρουάριο, μείωση στα κυμαινόμενα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.