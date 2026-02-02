«The Odyssey»: Elon Musk κατά Christopher Nolan για την επιλογή της Lupita Nyong’o στον ρόλο της Ωραίας Ελένης – «Έχει χάσει την ακεραιότητά του»

Ο Έλον Μασκ (Elon Musk) επιτέθηκε μέσω της πλατφόρμας X/Twitter στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), με αφορμή την επιλογή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o) στον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην ταινία «The Odyssey» (Οδύσσεια).

Ένας χρήστης του X υποστήριξε ότι, αν η Νιόνγκο υποδυθεί τελικά την Ωραία Ελένη, αυτό αποτελεί «προσβολή» προς τον έλληνα ποιητή Όμηρο, περιγράφοντας την Ελένη ως ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και «το πρόσωπο που έριξε στη θάλασσα χίλια καράβια», επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν πόλεμο για χάρη της. Ο Μασκ σχολίασε στην ανάρτηση: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Το Variety είχε αναφέρει τη συνεργασία Νιόνγκο και Νόλαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, όμως μόλις τον επόμενο Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι το πρότζεκτ θα ήταν η «Οδύσσεια». Ο ρόλος της Νιόνγκο στην ταινία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Άλλα μέλη του καστ περιλαμβάνουν τους Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Τομ Χόλαντ (Tom Holland), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Ζεντάγια (Zendaya), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) και Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page).

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ της «Οδύσσειας» είναι ο Τράβις Σκοτ (Travis Scott), υποψήφιος 10 φορές για βραβείο Grammy. Ο ρόλος του αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης από το Fox του τελικού της περιφέρειας AFC στο NFL. Στο teaser, ο Σκοτ στέκεται πάνω σε ένα τραπέζι και απαιτεί την προσοχή μιας αίθουσας γεμάτης στρατιώτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο Τηλέμαχος (Χόλαντ) και ο Μενέλαος (Μπέρνθαλ).

Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax. Το τεχνικό αυτό επίτευγμα ήταν προηγουμένως αδύνατο, επειδή οι κάμερες Imax ήταν υπερβολικά θορυβώδεις, καθιστώντας αδύνατη τη λήψη ήσυχων, πιο «κλειστών» σκηνών. Ωστόσο, χάρη σε ένα νέο κάλυμμα κάμερας που ονομάζεται «blimp», ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

«Το σύστημα “blimp” αλλάζει τα δεδομένα», δήλωσε ο Νόλαν στο περιοδικό Empire. «Μπορείς να κινηματογραφείς σε απόσταση λίγων εκατοστών από το πρόσωπο [ενός ηθοποιού] ενώ ψιθυρίζει και να έχεις αξιοποιήσιμο ήχο. Αυτό που ανοίγει είναι οι πιο προσωπικές στιγμές ερμηνείας, στη πιο όμορφη κινηματογραφική φόρμα στον κόσμο».

