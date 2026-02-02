search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 16:41

«The Odyssey»: Elon Musk κατά Christopher Nolan για την επιλογή της Lupita Nyong’o στον ρόλο της Ωραίας Ελένης – «Έχει χάσει την ακεραιότητά του»

02.02.2026 16:41
musk_nolan_0202_1920-1080_new
credit: AP

Ο Έλον Μασκ (Elon Musk) επιτέθηκε μέσω της πλατφόρμας X/Twitter στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), με αφορμή την επιλογή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o) στον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην ταινία «The Odyssey» (Οδύσσεια).

Ένας χρήστης του X υποστήριξε ότι, αν η Νιόνγκο υποδυθεί τελικά την Ωραία Ελένη, αυτό αποτελεί «προσβολή» προς τον έλληνα ποιητή Όμηρο, περιγράφοντας την Ελένη ως ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και «το πρόσωπο που έριξε στη θάλασσα χίλια καράβια», επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν πόλεμο για χάρη της. Ο Μασκ σχολίασε στην ανάρτηση: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Το Variety είχε αναφέρει τη συνεργασία Νιόνγκο και Νόλαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, όμως μόλις τον επόμενο Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι το πρότζεκτ θα ήταν η «Οδύσσεια». Ο ρόλος της Νιόνγκο στην ταινία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Άλλα μέλη του καστ περιλαμβάνουν τους Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Τομ Χόλαντ (Tom Holland), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Ζεντάγια (Zendaya), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) και Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page).

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ της «Οδύσσειας» είναι ο Τράβις Σκοτ (Travis Scott), υποψήφιος 10 φορές για βραβείο Grammy. Ο ρόλος του αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης από το Fox του τελικού της περιφέρειας AFC στο NFL. Στο teaser, ο Σκοτ στέκεται πάνω σε ένα τραπέζι και απαιτεί την προσοχή μιας αίθουσας γεμάτης στρατιώτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο Τηλέμαχος (Χόλαντ) και ο Μενέλαος (Μπέρνθαλ).

Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax. Το τεχνικό αυτό επίτευγμα ήταν προηγουμένως αδύνατο, επειδή οι κάμερες Imax ήταν υπερβολικά θορυβώδεις, καθιστώντας αδύνατη τη λήψη ήσυχων, πιο «κλειστών» σκηνών. Ωστόσο, χάρη σε ένα νέο κάλυμμα κάμερας που ονομάζεται «blimp», ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

«Το σύστημα “blimp” αλλάζει τα δεδομένα», δήλωσε ο Νόλαν στο περιοδικό Empire. «Μπορείς να κινηματογραφείς σε απόσταση λίγων εκατοστών από το πρόσωπο [ενός ηθοποιού] ενώ ψιθυρίζει και να έχεις αξιοποιήσιμο ήχο. Αυτό που ανοίγει είναι οι πιο προσωπικές στιγμές ερμηνείας, στη πιο όμορφη κινηματογραφική φόρμα στον κόσμο».

Διαβάστε επίσης:

«Λύγισε» η Ναταλί Κάκκαβα – «Μου λένε ότι είμαι ανεπιθύμητη και όλα αυτά τα διαβάζουν τα παιδιά μου» (Video)

Σερ: Η στιγμή που ανακοινώνει λάθος όνομα νικητή στα βραβεία Grammy (Video)

Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του συντρόφου της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη – Δυσφορία Μαρινάκη

ouggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:45
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

1 / 3