Σερ: Η στιγμή που ανακοινώνει λάθος όνομα νικητή στα βραβεία Grammy (Video)

Τουλάχιστον επεισοδιακή θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την εμφάνιση της Cher στη σκηνή των Grammys 2026.

Η θρυλική σταρ της μουσικής, τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement Award από τη Recording Academy στην 68η τελετή απονομής των Grammy Awards, στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, ενώ βρέθηκε στη σκηνή και για να παρουσιάσει το βραβείο Record of the Year.

Εμφανώς αγχωμένη, η Cher διάβασε αρχικά το όνομα «Luther Vandross» -του αείμνηστου τραγουδιστή που ενέπνευσε το κομμάτι- πριν συνειδητοποιήσει το λάθος της και ανακοινώσει τους πραγματικούς νικητές, Kendrick Lamar και SZA, για το τραγούδι τους «Luther».

«Και το Grammy πηγαίνει σε… Ω! Μου είχαν πει ότι θα το έβλεπα σε οθόνη», είπε η 79χρονη Cher. «Το Grammy πηγαίνει στον Luther Vandross. Ω, Kendrick, όχι – Kendrick Lamar!»

Η στιγμή προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, με την κάμερα να στρέφεται στον Kendrick στο κοινό, ο οποίος, επίσης χαμογέλασε, καθώς μόλις είχε αντιληφθεί ότι είχε κερδίσει. Καθώς ο Kendrick και η SZA ανέβαιναν στη σκηνή, η Cher φάνηκε, μάλιστα, να ψιθυρίζει «λυπάμαι πολύ», πριν αποχωρήσει.

Το «Luther», από το άλμπουμ GNX του Kendrick το 2024, περιλαμβάνει δείγμα από το ντουέτο του Luther Vandross με τη Cheryl Lynn, «If This World Were Mine» του 1982.

«Αυτό είναι η μουσική. Ο Luther Vandross… αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και μας έδωσαν το προνόμιο να δημιουργήσουμε τη δική μας εκδοχή» είπε Kendrick.

«Όταν πήραμε την άδεια, όλοι συγκινηθήκαμε, γιατί ξέρουμε πόση ψυχή είχαν βάλει σε εκείνο το κομμάτι ο ίδιος και η Cheryl Lynn. Το να μπορέσουμε να προσθέσουμε τις δικές μας φωνές, μας έκανε να νιώσουμε άξιοι να σταθούμε δίπλα τους. Μας ζήτησαν μόνο ένα πράγμα: να μην υπάρχουν βωμολοχίες. Και συμφωνήσαμε, γιατί θέλαμε αυτό το τραγούδι να εκπροσωπεί την αγάπη. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη SZA» πρόσθεσε.

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Kendrick που με ανέδειξε. Είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτού του τραγουδιού. Αυτό που θέλω να πω είναι να μην πέφτουμε στην απόγνωση. Ξέρω ότι οι καιροί μοιάζουν τρομακτικοί, αλλά η ανθρωπότητα έχει περάσει πολέμους και πανδημίες. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, χρειάζεται να εμπιστευόμαστε την καρδιά μας. Δεν μας κυβερνούν οι κυβερνήσεις, μας καθοδηγεί ο Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ» δήλωσε, από την πλευρά της, η SZA.

Στους φετινούς υποψήφιους για το Record of the Year περιλαμβάνονταν επίσης τα «Abracadabra» της Lady Gaga, «Anxiety» της Doechii, «APT.» των Rosé και Bruno Mars, «DTMF» του Bad Bunny, «Manchild» της Sabrina Carpenter, «The Subway» της Chappell Roan και «Wildflower» της Billie Eilish.

Σύμφωνα με τη Recording Academy, το βραβείο Record of the Year τιμά όχι μόνο την ερμηνεία του καλλιτέχνη, αλλά και τη συνολική συμβολή των παραγωγών, μηχανικών ήχου, μιξαδόρων και mastering engineers.

Cher: Το βραβείο για την προσφορά της στη μουσική

Η Cher βρέθηκε, ωστόσο, στη σκηνή των Grammy Awards 2026 και για να παραλάβει το βραβείο Lifetime Achievement Award, με τον θρύλο της μουσικής να λαμβάνει ένα θερμό, παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Η ίδια, αφού ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να καθίσουν, ανέφερε τα εξής:

«Ήξερα τι ήθελα να γίνω από πέντε ετών και στα 19 ήμουν ήδη διάσημη, ενώ στα είκοσί μου είχα μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές. Όμως δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη θα ήταν η καριέρα και η ζωή μου. Και δεν το λέω με τη λογική του “λυπηθείτε με”, απλώς έτσι ήταν. Ήμουν είτε αποτυχημένη είτε υποψήφια για Όσκαρ. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς στο κοινό καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 τα πράγματα έγιναν τόσο δύσκολα που αναγκάστηκα να πάω στο Las Vegas. Τότε το αποκαλούσαν “νεκροταφείο των ελεφάντων”. Στη συνέχεια, η δισκογραφική μου με απέσυρε από το ρόστερ της. Μια άλλη εταιρεία, όμως, μου έδωσε την ευκαιρία και ηχογράφησα το τραγούδι “Believe”. Ήμουν η πρώτη καλλιτέχνις που χρησιμοποίησε autotune. Τότε δεν το λέγαμε έτσι -δεν υπήρχε καν ο όρος. Ήταν απλώς μια μηχανή διόρθωσης τόνου. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, σωστά; Το μόνο που θέλω να κρατήσετε απόψε, έπειτα από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, είναι αυτό: μην εγκαταλείπετε ποτέ το όνειρό σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ζήστε το, γίνετε αυτό. Και αν δεν πραγματοποιείται τώρα, θα γίνει σύντομα. Αυτό μόνο έχω να πω. Σας ευχαριστώ».

Το εντυπωσιακό look

Για την εμφάνισή της, η Cher επέλεξε ένα διάφανο bandage φόρεμα από LaDoubleJ με λωρίδες υφάσματος, που άφηναν να φανεί από μέσα μια ολόσωμη δαντελένια φόρμα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα peplum σακάκι, μαύρα, λουστρίνι μποτάκια και διαμαντένια κολιέ.

Διαβάστε επίσης:

Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του συντρόφου της (Video)

«Πέθαναν» τον Διονύση Αλέρτα – Πώς απάντησε ο γνωστός σεφ

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Συγκινεί για την απώλεια της μητέρας του – «Θέλαμε να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε» (Video)