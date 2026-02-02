Grammys 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί (Photos)

Τα Grammys 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2), συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής.

Εκτός από τις βραβεύσεις και τις εμφανίσεις στη σκηνή, το ενδιαφέρον στράφηκε, για ακόμη μια χρονιά, στο κόκκινο χαλί, με τη μόδα να έχει και φέτος τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι αυτό καθώς σε αντίθεση με άλλα βραβεία που ευνοούν την αυστηρή κομψότητα, τα Grammys παραμένουν ο χώρος όπου η δημιουργικότητα και το ρίσκο έχουν σαφή θέση, με τους καλλιτέχνες να μη φοβούνται να πειραματιστούν, αλλά και να… παίξουν με σύνολα που συχνά σχολιάζονται όσο και η μουσική τους.

Η πιο κομψή εμφάνιση ήταν με διαφορά εκείνη της Olivia Dean με Chanel, που κατέκτησε τελικά το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.

Ακολουθεί η Sabrina Carpenter η οποία αν και κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα λαμπερό Valentino εμπνευσμένο από το Old Hollywood, κατάφερε να εντυπωσιάσει με μια εμφάνιση τόσο κομψή όσο και θηλυκή, που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη pop αισθητική.

Από τις εμφανίσεις που «μαγνήτισαν» τα βλέμματα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Lady Gaga, η οποία επιλέγοντας μια μαύρη, φτερωτή δημιουργία Matières Fécales σχολιάστηκε για ακόμα μια φορά. Με το look της που κινήθηκε σε avant-garde ύφος, απέδειξε -αν μη τι άλλο- ότι παραμένει πιστή στη μόδα ως μέσο έκφρασης.

Η τόπλες εμφάνιση της Τσάπελ Ρόουν δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, περπατώντας στο κόκκινο χαλί με ένα εκκεντρικό φόρεμα. Η 27χρονη καλλιτέχνιδα, κατά κόσμον Kayleigh Rose Amstutz, εμφανίστηκε αρχικά με ένα διακριτικό κόκκινο σύνολο με κάπα, πριν αποκαλύψει κατά τη φωτογράφιση στο κόκκινο χαλί το διαφορετικό ρούχο της: ένα ημιδιαφανές φόρεμα σε κόκκινο χρώμα, το οποίο δεν κάλυπτε το στήθος της και είχε μακριά ουρά. Σημειώνεται ότι λόγω του υφάσματος διαφαινόταν το εσώρουχό της.

Συνυφασμένη με τις ιδιαίτερες εμφανίσεις, η Χάιντι Κλουμ δεν θα μπορούσε παρά να εντυπωσιάσει για ακόμη μια φορά.

Το μοντέλο από τη Γερμανία -όπως εξήγησε με ανάρτησή της στο Instagram- φόρεσε ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε χειροποίητα με καλούπι από το σώμα της με εμφανείς τις σέξι λεπτομέρειες.

Από τις ανδρικές εμφανίσεις, ξεχώρισε ο Bad Bunny, ο οποίος φορώντας Schiaparelli σε ένα από τα πρώτα ανδρικά looks του οίκου και το tuxedo με δεμένο κορσέ στην πλάτη έφερε μια φρέσκια προσέγγιση στο κλασικό formalwear.

Λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Ο Justin Bieber με Balenciaga και η Hailey Bieber με Alaia

Ο Benson Boone με Giorgio Armani

Ο Sombr με custom Valentino

Η Rosé με Giambattista Valli Couture

