search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 13:10

«Λύγισε» η Ναταλί Κάκκαβα – «Μου λένε ότι είμαι ανεπιθύμητη και όλα αυτά τα διαβάζουν τα παιδιά μου» (Video)

02.02.2026 13:10
skorda-kakkava-new

Για τον καβγά που είχε λίγες μέρες πριν στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού μίλησε η Ναταλί Κάκκαβα η οποία, καλεσμένη της Φαίης Σκορδά, «λύγισε» στον αέρα του Buongiorno.

«Επιτρέψτε μου τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα που το ξαναβλέπω, το ξαναβιώνω. Τι περνάω, Φαίη…» είπε αρχικά, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

«Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς κανένα στόχο και σκοπό. Ήθελα, επειδή αγαπώ τον τόπο μου, έναν τόπο που επιλέξαμε με τον Γρηγόρη, συγχώρεσέ με, να είμαι εκεί με τα παιδιά μας. Είμαι ευλογημένη που ζω εκεί και μακάρι μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε να σηκωθώ και να φύγω και ότι είμαι ανεπιθύμητη. Και αυτά τα διαβάζουν και τα παιδιά μου. Και όλα αυτά γιατί αποφάσισα να στηρίξω έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, γιατί πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει τη διαφορά» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν, απίστευτος καυγάς με φωνές και αποχωρήσεις εις ένδειξη διαμαρτυρίας σημειώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού με πρωταγωνιστές τη δημοτική σύμβουλο και παρουσιάστρια Ναταλί Κάκκαβα και τον δήμαρχο Δημήτρη Παπαχρήστου.

Η συζήτηση ξεκίνησε για τα θέματα της διοίκησης, με το κλίμα να ξεφεύγει όταν οι δυο τους ήρθαν σε άγρια σύγκρουση.

Όπως ακούγεται στο βίντεο που προβλήθηκε και στον «αέρα» του «Πρωινού» το πρωί της Πέμπτης (29/1), όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστου άφησε αιχμές και αμφισβήυτησε τη δημοσιογραφική ιδιότητα της Ναταλί Κάκκαβα. Τότε η δημοσιογράφος ανταπέδωσε ρωτώντας τον δήμαρχο αν έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Η ερώτηση, ωστόσο, αυτή της Ναταλί Κάκκαβα, εκτός από τον Δήμαρχο Σαρωνικού, ενόχλησε και αρκετούς συμμετέχοντες στο δημοτικό συμβούλιο οι οποίοι της φώναζαν συνεχώς «Ντροπή σου», ζητώντας της να ανακαλέσει, ενώ στην συνέχεια αποχώρησαν εις ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως ανέφεραν.

Διαβάστε επίσης:

Σερ: Η στιγμή που ανακοινώνει λάθος όνομα νικητή στα βραβεία Grammy (Video)

Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του συντρόφου της (Video)

«Πέθαναν» τον Διονύση Αλέρτα – Πώς απάντησε ο γνωστός σεφ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

kammenos_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:20
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

1 / 3