«Λύγισε» η Ναταλί Κάκκαβα – «Μου λένε ότι είμαι ανεπιθύμητη και όλα αυτά τα διαβάζουν τα παιδιά μου» (Video)

Για τον καβγά που είχε λίγες μέρες πριν στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού μίλησε η Ναταλί Κάκκαβα η οποία, καλεσμένη της Φαίης Σκορδά, «λύγισε» στον αέρα του Buongiorno.

«Επιτρέψτε μου τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα που το ξαναβλέπω, το ξαναβιώνω. Τι περνάω, Φαίη…» είπε αρχικά, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

«Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς κανένα στόχο και σκοπό. Ήθελα, επειδή αγαπώ τον τόπο μου, έναν τόπο που επιλέξαμε με τον Γρηγόρη, συγχώρεσέ με, να είμαι εκεί με τα παιδιά μας. Είμαι ευλογημένη που ζω εκεί και μακάρι μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε να σηκωθώ και να φύγω και ότι είμαι ανεπιθύμητη. Και αυτά τα διαβάζουν και τα παιδιά μου. Και όλα αυτά γιατί αποφάσισα να στηρίξω έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, γιατί πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει τη διαφορά» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν, απίστευτος καυγάς με φωνές και αποχωρήσεις εις ένδειξη διαμαρτυρίας σημειώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού με πρωταγωνιστές τη δημοτική σύμβουλο και παρουσιάστρια Ναταλί Κάκκαβα και τον δήμαρχο Δημήτρη Παπαχρήστου.

Η συζήτηση ξεκίνησε για τα θέματα της διοίκησης, με το κλίμα να ξεφεύγει όταν οι δυο τους ήρθαν σε άγρια σύγκρουση.

Όπως ακούγεται στο βίντεο που προβλήθηκε και στον «αέρα» του «Πρωινού» το πρωί της Πέμπτης (29/1), όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστου άφησε αιχμές και αμφισβήυτησε τη δημοσιογραφική ιδιότητα της Ναταλί Κάκκαβα. Τότε η δημοσιογράφος ανταπέδωσε ρωτώντας τον δήμαρχο αν έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Η ερώτηση, ωστόσο, αυτή της Ναταλί Κάκκαβα, εκτός από τον Δήμαρχο Σαρωνικού, ενόχλησε και αρκετούς συμμετέχοντες στο δημοτικό συμβούλιο οι οποίοι της φώναζαν συνεχώς «Ντροπή σου», ζητώντας της να ανακαλέσει, ενώ στην συνέχεια αποχώρησαν εις ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως ανέφεραν.

Διαβάστε επίσης:

Σερ: Η στιγμή που ανακοινώνει λάθος όνομα νικητή στα βραβεία Grammy (Video)

Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του συντρόφου της (Video)

«Πέθαναν» τον Διονύση Αλέρτα – Πώς απάντησε ο γνωστός σεφ