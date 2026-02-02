Τομ Μπάρακ: Το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Άγκυρα θα λυθεί τους επόμενους 4 με 6 μήνες 

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σε δηλώσεις του ανέφερε πως μέσα στους επόμενους 4 με έξι μήνες, το ζήτημα με τα μαχητικά F-35 «θα έχει λυθεί».

Ο Μπάρακ ανέφερε πως η Άγκυρα αγοράζει Eurofighter λόγω του εμπάργκο καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400.

«To πρόβλημα με την Τουρκία ήταν οι S-400, για να μην κουράσω εδώ τον κόσμο, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα. Το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία και τις κρατικές επιχειρήσεις να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό, κατά την περίοδο που θα κατέχουν τους S-400. Aυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ηρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει “Αυτό είναι τρελό”. Η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι μεγάλοι προμηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σ.σ Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν τέσσερα F-35 τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μας στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου» ανέφερε σε συνέντευξή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν στο τραπέζι για περίπου μια δεκαετία και έλυσαν τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου το θέματος των S-400 το οποίο έχει δύο απαιτήσεις για να προχωρήσει. Λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και το θέμα κατοχής η οποία είναι πιο δύσκολη. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες, είναι καλή η σχέση των δύο προέδρων και όλοι, και ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρέσβης.

Δείτε τις δηλώσει του στο 13:48 του βίντεο:

