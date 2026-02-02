search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

02.02.2026 14:26

Viral ο μποξέρ Τζάρελ Μίλερ: Του έφυγε η περούκα την ώρα του αγώνα και την πέταξε στο κοινό! (vid)

02.02.2026 14:26
boxer-perouka-2

Viral έγινε ο Αμερικανός πυγμάχος Τζάρελ Μίλερ, όταν άρχισε να του φεύγει… το περουκίνι σε ματς βαρέων βαρών στη Νέα Υόρκη.

Ο Μίλερ κέρδισε τον αγώνα, αλλά… έχασε από την περούκα του, που άρχισε να φεύγει μετά τα χτυπήματα που δεχόταν από τον αντίπαλό του, Κίνγκσλεϊ Ιμπέχ στο Madison Square Garden.

Βλέποντας τι γίνεται, ο 37χρονος μποξέρ χαμογέλασε και πέταξε την περούκα στο κοινό, συνεχίζοντας τον αγώνα, για να επικρατήσει τελικά, με οριακή απόφαση των κριτών.

Όπως είπε ο ίδιος, τα μαλλιά του είχαν καεί από λούσιμο με… χλωρίνη και αναγκάστηκε να βάλει περούκα.

Στη συνέντευξή του μετά τον αγώνα, ο Μίλερ δήλωσε: «Φτάνω στο σπίτι της μαμάς μου και έχει μερικά μπουκάλια σαμπουάν στο τραπέζι. Λούστηκα, ήταν σαν αμμωνιακή χλωρίνη. Πραγματικά έχασα τα μαλλιά μου πριν δύο μέρες. Οπότε κάλεσα τον μάνατζέρ μου και του είπα, “βρες μου μια από αυτές τις περούκες”, και την φόρεσα γρήγορα… Είμαι κωμικός, κάνω πλάκα με τον εαυτό μου».

