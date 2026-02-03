ΕΡΤ: Έρχεται «χιονοστιβάδα» απευθείας μεταδόσεων από τις 6 Φεβρουαρίου

Στα… λευκά θα «ντυθούν» η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τα θεματικά κανάλια ERTSports του ERTFLIX, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ και η εξειδικευμένη ιστοσελίδα ERTSPORTS.GR από την Παρασκευή (6/2) και για τις επόμενες- γεμάτα- δύο εβδομάδες (και δυο ημέρες).

Με «ό,τι έχει και δεν έχει» η κρατική ραδιοτηλεόραση θα καλύψει το μείζονος σημασίας παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», που θα πραγματοποιηθούν 6-22 Φεβρουαρίου στους Δολομίτες, τις ιταλικές Άλπεις.

Περισσότερες από 200 ώρες απευθείας μεταδόσεων έχει σχεδιάσει να κάνει η ΕΡΤ από το γραμμικό αθλητικό κανάλι της, τα αθλητικά ιντερνετικά της κανάλια, το ραδιόφωνο και την αθλητική ιστοσελίδα της για να μεταφέρει όλες τις συναρπαστικές στιγμές της κορυφαίας χειμερινής αθλητικής διοργάνωσης.

Την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη θα επωμιστούν καμιά 15αριά αθλητικογράφοι κάποιοι από τους οποίους θα βρίσκονται εκεί που θα συμβαίνουν όλα για τις συνολικά 17 ημέρες.

Από την εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Σίρο του Μιλάνου στις 6 Φεβρουαρίου, έως και τη λήξη των Αγώνων, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα σημαντικά αγωνίσματα και τις κορυφαίες στιγμές των Αγώνων μέσα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και από τα ειδικά κανάλια ERTSPORTS της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Στους Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (6/2) και θα διαρκέσει δυόμιση ώρες (21.00- 23.30), σύμφωνα με τους προγραμματισμούς των διοργανωτών ενημερώνει η ΕΡΤ δημοσιοποιώντας αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων που θα κάνει στη διάρκεια των 17 ημερών. Ωστόσο οι «ζωντανές» μεταδόσεις θα αρχίσουν στις 11.00 της ίδιας ημέρας με το ομαδικό αγώνισμα στο Καλλιτεχνικό Πατινάζ.

Στο πρόγραμμα των Αγώνων η ΕΡΤ έχει σημειώσει και τις συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών.

