Ταξιδεύουμε στην Ιταλία με 20% Early Booking από την Superfast Ferries!

Το ταξίδι δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι οι εμπειρίες που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη και δημιουργούν όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Η Superfast Ferries, με την προσφορά Early Booking -20%, κάνει την απόδραση στην Ιταλία μοναδική, προσφέροντας τόσο αξέχαστες στιγμές εν πλω όσο και την ευκαιρία να ανακαλύψετε συναρπαστικές πόλεις γεμάτες αξιοθέατα, γαστρονομία, ιστορία και αρχιτεκτονική!
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως 28/02/2026, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/2026. Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες της προσφοράς.
Η Ιταλία είναι γεμάτη ιστορικά μνημεία, τέχνη και αξιοθέατα που σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε. Από τις μεγάλες φημισμένες πόλεις, μέχρι τα μικρά γραφικά χωριά στην επαρχία, κάθε προορισμός αφηγείται τη δική του ιστορία.
Για τους λάτρεις των road trip, τι καλύτερο από μια εξερεύνηση στην ιταλική φύση και κουλτούρα!
Στιγμές με φίλους, την οικογένειά σας, το κατοικίδιό σας, και όλα τα απαραίτητα στις αποσκευές σας, σίγουρα θα μείνουν για πάντα στο μυαλό και την καρδιά σας. Ταξιδέψτε με τη Superfast Ferries και ανακαλύψτε μαγικές διαδρομές, κρυμμένους θησαυρούς και ονειρικά τοπία, με την άνεση του αυτοκινήτου σας.
Οι οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες!
Με την άνεση της Superfast Ferries ταξιδεύετε έχοντας μαζί σας το όχημά σας και όλα τα απαραίτητα! Επισκεφτείτε τα μεγάλα θεματικά πάρκα, εξερευνήστε μοναδικές διαδρομές στη φύση ανάμεσα σε δάση και λίμνες και ζήστε μια οικογενειακή εμπειρία στις φημισμένες ιταλικές πόλεις! Οι παραδοσιακές τρατορίες με την αυθεντική πίτσα, ο αρωματικός espresso και οι τοπικές γλυκές λιχουδιές θα απογειώσουν το ταξίδι!
Ταξίδι με φίλους; Ετοιμάστε βαλίτσες, backpacks, ακουστικά, τα αγαπημένα σας βιβλία και είστε έτοιμοι για τις νέες εμπειρίες που ανοίγονται μπροστά σας! Περπατήστε στα στενά σοκάκια της Νάπολης, εξερευνήστε τη διάσημη Ακτή Αμάλφι ή επισκεφθείτε τη Μπολόνια, γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή και την εξαιρετική τοπική κουζίνα. Και για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις με τα συνδυαστικά πακέτα του Sail & Rail ταξιδεύετε και εξερευνείτε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη!
Στα πλοία της Superfast Ferries, κάθε στιγμή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση και απόλαυση. Στα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ, μπορείτε να απολαύσετε μια πλούσια επιλογή από νόστιμα σνακ, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά, αρωματικό καφέ ή ένα απολαυστικό ποτό, ενώ στα A la Carte εστιατόρια θα βρείτε μοναδικά πιάτα, συνοδευμένα από μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών από Έλληνες και διεθνείς παραγωγούς.
Επιπλέον, το Self Service εστιατόριο προσφέρει ποικιλία πιάτων που ικανοποιούν κάθε γούστο, με έμφαση στην ποιότητα και τη γεύση.
Οι καμπίνες είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. Μπορείτε να επιλέξετε μια δίκλινη ή τετράκλινη καμπίνα για άνετη διαμονή, ή να αναβαθμίσετε την εμπειρία σας σε μια καμπίνα Lux, για περισσότερη άνεση και μέγιστη χαλάρωση. Και για όσους ταξιδεύετε με το κατοικίδιό σας, οι pet-friendly καμπίνες προσφέρουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για να απολαύσετε το ταξίδι μαζί του.
Και για τους μικρούς μας φίλους, στη reception τους περιμένει μια έκπληξη! Το όνομα αυτής; Fasteritos! Τα ειδικά σχεδιασμένα μπλοκ ζωγραφικής και οι ξυλομπογιές θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν όλη τους τη δημιουργικότητα εν πλω. Επίσης, οι θεματικές καμπίνες Fasteritos με ειδική διακόσμηση θα τα ενθουσιάσουν, κάνοντας το ταξίδι τους ακόμα πιο διασκεδαστικό.
Τα καταστήματα στα πλοία διαθέτουν μεγάλη γκάμα προϊόντων για όλους. Κοσμήματα, καλλυντικά, αξεσουάρ ταξιδίου, ρούχα, παιχνίδια και μοναδικά δώρα για τους αγαπημένους σας.
Το seamore είναι το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.
O προσωπικός σας ταξιδιωτικός βοηθός με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σας λύσουν τα χέρια!
Τι σας προσφέρει το νέο app;
Κατεβάστε το τώρα από Google Play & App Store. Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.
Το ξέρατε ότι είτε εγγραφείτε από το mobile app seamore, είτε από τα website των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines & Seasmiles, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο προφίλ σας με τα ίδια στοιχεία (email & κωδικό πρόσβασης);
