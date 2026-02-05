Tροχαίο στην Θηβών-Χαλκίδας: Νεκρός 57χρονος σε πλαγιομετωπική σύγκρουση ΙΧ (photos)

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 57χρονο, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/2) στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το permissos.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τον Πετζετάκη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας άνδρας 52 ετών που επέβαινε στο δεύτερο αυτοκίνητο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θηβών –Χαλκίδας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. February 5, 2026

Διαβάστε επίσης:

Μέγαρα: Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία με θύμα ηλικιωμένο – Ομολόγησε 22χρονος (video)

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες, αλλά χωρίς μπλόκα: Τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13, κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις

Τραγωδία στη Χίο: Αναπάντητα ερωτηματικά για τη θερμική κάμερα που δεν λειτούργησε – Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων