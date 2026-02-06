CALDERONE ART SPACE

Τριπτολέμου 8 Αθήνα Γκάζι

Τηλ. 2130058407



ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11:30

Από 15 Φεβρουαρίου 2025 εως 31 Μαρτίου 2025

Οι Αθηναϊκές Μαριονέττες παρουσιάζουν «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ».

Παράσταση θεάτρου μαριονέττας–κούκλας–κίνησης αντικειμένων.





Στοιχεία παράστασης

Η παράσταση είναι μία μεταφορά του κλασσικού αριστουργήματος του Κάρλο Κολλόντι σε θέατρο με διάφορα είδη κούκλας όπως μαριονέτες, γιαγαντόκουκλες, μαρόττες κλπ.

Οι περιπέτειες του Πινόκιο σε ένα όνειρο, μέσα στο ίδιο το εργαστήριο του Τζεπέτο, ανάμεσα στις κατασκευές, μιας και αυτός είναι ο γνωστός κόσμος για τον Πινόκιο που μόλις έχει γεννηθεί. Ζωντανεύουν σκηνικά, κούκλες που έχει κατασκευάσει ο Τζεπέτο. Τα πριονίδια γίνονται χωράφια, τα πόδια του πάγκου γίνονται δέντρα, οι κούκλες παίρνουν ζωή, όπως και η μεγάλη φάλαινα στη γωνία του ξυλουργείου. Μέσα στο όνειρο, η νεράιδα τον συμβουλεύει, ενώ ο γρύλος με τα παιδιά, τον βοηθάνε να ξεπεράσει τις δυσκολίες…….

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Βασίλειος Αθανασάκης

Σκηνοθεσία: Βασίλειος Αθανασάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Τιτίκα Βόβορα

Κατασκευή σκηνικών: Βασίλειος Αθανασάκης

Κατασκευή μαριονεττών: Βασίλειος Αθανασάκης

Μουσική σύνθεση: Πέτρος Αθανασάκης

Μελέτη φωτισμού: Τάσος Σκλαβούνος

Εμψυχωτές-κουκλοπαίκτες:

ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ: Τιτίκα Βόβορα, Βασίλειος Αθανασάκης, Νίκη Φρέρη, Ορφέας Αθανασάκης



Παραγωγή: ΧΟΡΔΕΣ η Τέχνη που μας…κινεί Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/to-oneiro-tou-pinokio