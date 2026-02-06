search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:13
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 22:25

Οι Αθηναϊκές Μαριονέττες παρουσιάζουν «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ»

06.02.2026 22:25
DSCF3835

CALDERONE ART SPACE
Τριπτολέμου 8 Αθήνα Γκάζι

Τηλ. 2130058407


ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11:30

Από 15 Φεβρουαρίου 2025 εως 31 Μαρτίου 2025

Οι Αθηναϊκές Μαριονέττες παρουσιάζουν «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ».
Παράσταση θεάτρου μαριονέττας–κούκλας–κίνησης αντικειμένων.


Στοιχεία παράστασης

Η παράσταση είναι μία μεταφορά του κλασσικού αριστουργήματος του Κάρλο Κολλόντι σε θέατρο με διάφορα είδη κούκλας όπως μαριονέτες, γιαγαντόκουκλες, μαρόττες κλπ.
Οι περιπέτειες του Πινόκιο σε ένα όνειρο, μέσα στο ίδιο το εργαστήριο του Τζεπέτο,  ανάμεσα στις κατασκευές, μιας και αυτός είναι ο γνωστός κόσμος για τον Πινόκιο που μόλις έχει γεννηθεί. Ζωντανεύουν σκηνικά, κούκλες που έχει κατασκευάσει ο Τζεπέτο. Τα πριονίδια γίνονται χωράφια, τα πόδια του πάγκου γίνονται δέντρα,  οι κούκλες παίρνουν ζωή, όπως και η μεγάλη φάλαινα στη γωνία του ξυλουργείου.  Μέσα στο όνειρο, η νεράιδα τον συμβουλεύει, ενώ ο γρύλος με τα παιδιά, τον βοηθάνε να ξεπεράσει τις δυσκολίες…….

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Βασίλειος Αθανασάκης

Σκηνοθεσία:  Βασίλειος Αθανασάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Τιτίκα Βόβορα
Κατασκευή σκηνικών: Βασίλειος Αθανασάκης

Κατασκευή μαριονεττών: Βασίλειος Αθανασάκης
Μουσική σύνθεση: Πέτρος Αθανασάκης

Μελέτη φωτισμού: Τάσος Σκλαβούνος

Εμψυχωτές-κουκλοπαίκτες:
ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ: Τιτίκα Βόβορα,  Βασίλειος Αθανασάκης, Νίκη Φρέρη, Ορφέας Αθανασάκης
                           

Παραγωγή: ΧΟΡΔΕΣ η Τέχνη που μας…κινεί Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/to-oneiro-tou-pinokio

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

lyriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Εθνική Λυρική Σκηνή: Το θέατρο ως γέφυρα για εφήβους μετανάστες και την κοινωνική τους ένταξη

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, νέα έκκληση για πληροφορίες

foinikounta tomaras
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή θύματος για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

mornos new
ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Ο Μόρνος βάζει τέλος στην αγωνία των Αθηναίων – Ξεπέρασε τα 311 εκατ. κυβικά σε διάστημα λίγων μηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

gsee-panagopoulos-2354
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μορφή ντόμινο παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Η παραίτηση Στρατινάκη, οι απαντήσεις Γεωργίου για τις αναθέσεις, ο Κακούσης και η οργή στη ΓΣΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:07
plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

lyriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Εθνική Λυρική Σκηνή: Το θέατρο ως γέφυρα για εφήβους μετανάστες και την κοινωνική τους ένταξη

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, νέα έκκληση για πληροφορίες

1 / 3