06.02.2026 22:22

Παράταση άλλες 3 Παρασκευές – «Δεν θα Πεθάνουμε κι όλας» – Γιώργος Ριζόπουλος και Μαίρη Λογοθέτη στο Red Jaspe

06.02.2026 22:22
standup-comedy

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευές 13/2, 27/2, 6/3

Μετά από τις sold out παραστάσεις ,  «Δεν θα πεθάνουμε κι όλας»

Συνεχίζει για άλλες τρεις παραστάσεις

Μία φρέσκια παράσταση, δυο σιτεμένων -πλην έμπειρων- κωμικών,  που κουβαλάνε την τρέλα  και τις αδιάγνωστες διαταραχές  της GenerationX.

Μία παράσταση για το σήμερα, βασισμένη σε τραύματα και αγαπημένα ρεφρέν των ’80s και των ’90s.

Μια παράσταση που θέτει αμείλικτα υπαρξιακά ερωτήματα αλλά δε δίνει καμία απολύτως απάντηση.

Γιατί δε θα πεθάνουμε κιόλας!

trailer

ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

·         Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να απεγκλωβιστείς και να κάνεις αυτό που γουστάρεις; …υπάρχει ζωή μετά τα 40;

·         Μπορούμε να συνεννοηθούμε με τη νέα γενιά στη γλώσσα της και πόσο ντελούλου θα είμαστε;

·         Για τι ακριβώς πληρώνονται οι ψυχολόγοι και τι σχέση έχουν με το ΙΚΕΑ και τη Ζωζώ Σαπουτζάκη;

·         Τι σχέση έχει το σεξ των straight με το ρήγμα της Σαντορίνης και των gay με τη Θεωρία της Μαύρης Τρύπας;

·         Είναι η Παναγία με τον κρίνο το πιο queer ζευγάρι όλων των εποχών;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τίτλος :«Δε Θα Πεθάνουμε Κιόλας»

Είδος : Stand up Comedy

Κείμενα & Ερμηνεία: Γιώργος Ριζόπουλος, Μαίρη Λογοθέτη

Opening Acts: Δήμητρα Θωμά, Σαββούλα Οικονόμου

Παραστάσεις: Παρασκευές 13/2, 27/2, 6/3 στις 21:00

Διάρκεια:100 λεπτά (με διάλειμμα)

Χώρος Red Jasper Cabaret Theater, Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη

Είσοδος:   12 €

Προπώληση 

the tha paethanoume1.jpg

Εισητήρια ΕΔΩ

Info– Κρατήσεις: 2108822551

