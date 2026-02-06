Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τη δικαίωση των δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη δικαιώνει, πέρα από την ίδια την τότε υπουργό, και τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει να λέει ότι κάποιες από τις πολιτικές για την προστασία κοινωνικών ομάδων και ανθρώπων από τη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης – αλλά και άλλες για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια, όπως η Διαύγεια – υπήρξαν σοβαρές τομές και πετυχημένες παρεμβάσεις.
Ο Παπανδρέου έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για επιλογές του την κρίσιμη περίοδο, αλλά τουλάχιστον όπου έκανε σωστές κινήσεις, καλό είναι να του αναγνωρίζονται.
