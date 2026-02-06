search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 16:26
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 14:47

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

06.02.2026 14:47
papandreou_0306_1460-820_new

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τη δικαίωση των δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη δικαιώνει, πέρα από την ίδια την τότε υπουργό, και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει να λέει ότι κάποιες από τις πολιτικές για την προστασία κοινωνικών ομάδων και ανθρώπων από τη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης – αλλά και άλλες για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια, όπως η Διαύγεια – υπήρξαν σοβαρές τομές και πετυχημένες παρεμβάσεις.

Ο Παπανδρέου έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για επιλογές του την κρίσιμη περίοδο, αλλά τουλάχιστον όπου έκανε σωστές κινήσεις, καλό είναι να του αναγνωρίζονται.

Διαβάστε επίσης

Όταν ο Πετρουλάκης και η «Καθημερινή» τρολάρουν τον Πλεύρη

Ο Βελόπουλος… ξαναχτύπησε: Παρουσίασε promo αφίσα της Lady Gaga με παιδιά ως… ντοκουμέντα στην υπόθεση Έπσταϊν (video)

Φλερτ ΝΔ με Αλιάγα με το βλέμμα στους ομογενείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
asteroid_earth_gi_asteroidis_0602_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Βγαίνει αληθινό το σενάριο του «Armageddon»; – Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός αστεροειδούς με πυρηνικά

kakoyusis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης για σκάνδαλο ΓΣΕΕ: «Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μου» – Τέθηκε εκτός εκπομπών ΕΡΤ

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε βιομηχανία αλουμινίου στη Βοιωτία: Ακρωτηριάστηκε 22χρονος

sminarxos polemiki aeroporia – kataskopeia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο σμήναρχος: Τα ίχνη που τον «πρόδωσαν» – Ένα ακόμη άτομο στο στόχαστρο της ΕΥΠ

eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

H Ρωσία «δείχνει» το Κίεβο ως υπεύθυνο για τη απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου Ρώσου στρατηγού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 16:25
asteroid_earth_gi_asteroidis_0602_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Βγαίνει αληθινό το σενάριο του «Armageddon»; – Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός αστεροειδούς με πυρηνικά

kakoyusis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης για σκάνδαλο ΓΣΕΕ: «Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μου» – Τέθηκε εκτός εκπομπών ΕΡΤ

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε βιομηχανία αλουμινίου στη Βοιωτία: Ακρωτηριάστηκε 22χρονος

1 / 3