Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τη δικαίωση των δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη δικαιώνει, πέρα από την ίδια την τότε υπουργό, και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει να λέει ότι κάποιες από τις πολιτικές για την προστασία κοινωνικών ομάδων και ανθρώπων από τη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης – αλλά και άλλες για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια, όπως η Διαύγεια – υπήρξαν σοβαρές τομές και πετυχημένες παρεμβάσεις.

Ο Παπανδρέου έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για επιλογές του την κρίσιμη περίοδο, αλλά τουλάχιστον όπου έκανε σωστές κινήσεις, καλό είναι να του αναγνωρίζονται.

