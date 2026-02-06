Euroleague: Oδοστρωτήρας ο Ολυμπιακός, διέλυσε τη Βίρτους με 109-77 και έστειλε μήνυμα τετράδας

Ο Ολυμπιακός έκανε… πάρτι στο ΣΕΦ και διέλυσε τη Βίρτους Μπολόνια με 109-77, σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα φετινά του παιχνίδια στην EuroLeague. Με 37 πόντους στη δεύτερη περίοδο –ρεκόρ δεκαλέπτου στην ιστορία του στη διοργάνωση– οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα τετράδας και πλεονεκτήματος έδρας ενόψει playoffs.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 17-9 (10-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας) και παραμένει σταθερά σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας, σε μια σεζόν όπου η σταθερότητα και οι μεγάλες εμφανίσεις εντός έδρας αποτελούν το ισχυρό της «όπλο». Πριν ακόμη το τζάμπολ, ο Έλληνας τεχνικός γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης το ΣΕΦ έζησε μια βραδιά… γιορτής, βλέποντας την ομάδα του να κυριαρχεί απόλυτα στο παρκέ.

Το μεγάλο ξέσπασμα ήρθε στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός σημείωσε 37 πόντους, καταγράφοντας ρεκόρ δεκαλέπτου στην ιστορία του στη διοργάνωση. Η διαφορά εκτοξεύτηκε και η Βίρτους δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει αντίδραση, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιζε με ένταση, ρυθμό και απίστευτη αποτελεσματικότητα.

Σάσα Βεζένκοβ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Ο Βεζένκοβ τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο κομβικός είναι στο παιχνίδι των Πειραιωτών. Από την πλευρά του, ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 18 πόντους, με 5 τρίποντα σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής, δίνοντας επιθετικό «σπινθήρα» και ενθουσιασμό.

Το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό ήταν πως δεν υπήρξε μονοδιάστατη παραγωγή. Όσοι πάτησαν παρκέ πρόσφεραν, με την ομάδα να παίζει ομαδικά, να μοιράζει σωστά την μπάλα και να ανεβάζει συνεχώς τον ρυθμό, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για το κοινό της.

Στον αντίποδα, η Βίρτους έπεσε στο 12-15 (8-5 εντός και 4-10 εκτός έδρας) και έδειξε για ακόμη μία φορά τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα που τη χαρακτηρίζουν φέτος. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς παρακολούθησε ήρεμος, αλλά εμφανώς απογοητευμένος, μια ομάδα που δεν θύμιζε σε τίποτα το σκληρό σύνολο που παραδοσιακά παρουσιάζει, αδυνατώντας να ακολουθήσει την ένταση του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, πήρε μια εμφατική νίκη που ανεβάζει την ψυχολογία, δίνει ώθηση ενόψει της συνέχειας και ενισχύει τη θέση του στη μάχη της τετράδας, σε μια EuroLeague όπου κάθε αποτέλεσμα έχει τεράστια σημασία.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77

Διαβάστε επίσης:

Οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Euroleague: Βαριά ήττα στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό και «μπλέξιμο» για την εξάδα, 78-62 η Παρτιζάν

Βρούτσης μετά το χάλκινο των γυναικών στην Πορτογαλία: Η ΚΟΕ θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο του 2028 στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ