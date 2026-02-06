Εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά σε όλη την Αττική – Καρέ-καρέ η αστυνομική επιχείρηση

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5/2, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Κερατέα, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Η ιεραρχία και τα «καθήκοντα»

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι, για να πετύχουν το σκοπό τους, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των λοιπών μελών, την ανεύρεση προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, τη φύλαξη, μεταφορά και περιστασιακή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.

Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση αυτών, την παραλαβή χρημάτων από τις πωλήσεις, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.

Συνολικά, στην κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ

1.445,1 γραμμάρια ηρωίνης

468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

52 γραμμάρια κοκαΐνης

58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης

6.762,5 γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης

2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα

107 φυσίγγια

9 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

6 κινητά τηλέφωνα

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές, για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Ευλογιά των προβάτων: Εθνικό εμβολιασμό προτείνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Το προφίλ του πληροφοριοδότη σμηνάρχου στην Κίνα: Πώς τον αιφνιδίασαν – Είχε «κρυφό» κινητό – Ερευνάται και δεύτερο πρόσωπο

Αναστάτωση στην Κρήτη – Έξι σεισμοί, μέσα σε λίγα λεπτά