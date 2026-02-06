search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 10:37

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη – Τέσσερις συλλήψεις

06.02.2026 10:37
narkotika_thessaloniki_new

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από την άνοιξη του 2023 στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το προηγούμενο 24ωρο, τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία 48χρονος που φέρεται ως «αρχηγός» της οργάνωσης. Τα κέρδη που αποκόμισε το κύκλωμα εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τις 195.000 ευρώ. Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος 44 ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο πελατών – αγοραστών, το οποίο αποτελείτο από τουλάχιστον 44 άτομα, ενώ προέβη σε τουλάχιστον 346 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών. Από την έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία που συνδέουν την εγκληματική ομάδα με παράνομες διακινήσεις κοκαΐνης (περίπου 1,3 κιλών), ακατέργαστης κάνναβης (άνω των 18 κιλών) και κατεργασμένης κάνναβης – «σοκολάτα» (σχεδόν 3,3 κιλών).

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, εκτός από τον 48χρονο φερόμενο ως «διευθύνοντα», συνελήφθησαν ένας 38χρονος που -μεταξύ άλλων- λειτουργούσε ως «ταμίας» της οργάνωσης, ένας 39χρονος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως διανομέας σε εταιρεία κούριερ, μετέφερε και διακινούσε τα ναρκωτικά, όπως επίσης 43χρονος, επιφορτισμένος τόσο με την αποθήκευση όσο και με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και την είσπραξη και παράδοση των χρημάτων από τις αγοραπωλησίες στον «αρχηγό».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και υπαίθριο χώρο, κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- συσκευασίες κοκαΐνης (1 γραμμάριο), ακατέργαστης κάνναβης (303,5 γραμμάρια), κατεργασμένης κάνναβης (322 γραμμάρια), έξι κενές συσκευασίες δεμάτων κατεργασμένης κάνναβης με λογότυπα, γυάλινο βάζο με 13,5 γραμμάρια κοκαϊνης (επιμελώς κρυμμένο σε πλαστικό σωλήνα), επτά ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ιδιόχειρες σημειώσεις. Ακόμη, κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών, και το χρηματικό ποσό των 7.680 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

Πύργος: Δρόμοι ποτάμια και κλειστά σχολεία από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Εκατοντάδες νεκρά ζώα στο Γούμερο (photos)

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος της Nestlé

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Την απαλλαγή του γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό πρότεινε η εισαγγελέας – «Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις κατηγορίες»

ermou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

pyrgos-peiraia
ADVERTORIAL

Ο Πύργος του Πειραιά όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn και το θέαμα είναι εντυπωσιακό

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέφυγε η Λατινοπούλου: Ζήτησα από την ΕΕ την επιστροφή της «θανατικής ποινής για λαθροκινητές» – «Μπαρμπα-ξερόλας» ο Βελόπουλος

ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιολογικής που συνελήφθη για φακελάκι – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 15:34
aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Την απαλλαγή του γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό πρότεινε η εισαγγελέας – «Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις κατηγορίες»

ermou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

pyrgos-peiraia
ADVERTORIAL

Ο Πύργος του Πειραιά όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn και το θέαμα είναι εντυπωσιακό

1 / 3