Αγώνας δρόμου στην ΑΑΔΕ για τα έργα να μη χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Με το ρολόι να μετρά αντίστροφα και τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών πόρων να παραμένει ορατός, η ΑΑΔΕ πατά γκάζι για την υλοποίηση των έργων φορολογικής διοίκησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πίεση για την επίτευξη των οροσήμων οδηγεί σε αυστηρότερη επιτήρηση και στην ενεργοποίηση εξωτερικών μηχανισμών ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική Αρχή προχωρά στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την πρόσληψη ανεξάρτητου ελεγκτή –ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας– ο οποίος θα αναλάβει την πιστοποίηση της προόδου και της ολοκλήρωσης 19 συγκεκριμένων έργων και δράσεων. Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, καθώς όλα τα ορόσημα θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στην καρδιά των παρεμβάσεων βρίσκεται το νέο Taxis, ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Η πλατφόρμα θα διασυνδεθεί απευθείας με τράπεζες, το Κτηματολόγιο, την Αστυνομία, την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, το ΓΕΜΗ, τον ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ, τα Επιμελητήρια, τα δικαστήρια, αλλά και με φορολογικές αρχές του εξωτερικού, δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων.

Για πρώτη φορά, κάθε φορολογούμενος θα διαθέτει ψηφιακό φάκελο, στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία: εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, συναλλαγές, οφειλές, ιστορικό ελέγχων και επίπεδο φορολογικής συνέπειας. Πρόκειται για εργαλείο που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα στοχευμένων ελέγχων.

Παράλληλα, στο «πακέτο» των έργων περιλαμβάνονται δράσεις με έντονο αποτύπωμα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς. Το σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά του λαθρεμπορίου, ενώ η αναβάθμιση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στοχεύει στη βελτίωση της σχέσης κράτους – πολίτη. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην προμήθεια συστημάτων επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, που θα στηρίξουν τους ελέγχους «νέας κοπής» για τη φοροδιαφυγή.

Ο ρόλος του ανεξάρτητου ελεγκτή δεν περιορίζεται στη διαπίστωση της προόδου των έργων. Θα κληθεί να βεβαιώσει την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων, την επίτευξη και διατήρηση των εγκεκριμένων οροσήμων, την πρόληψη φαινομένων απάτης και διαφθοράς, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και τη μη διπλή χρηματοδότηση των ίδιων δαπανών από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η συμμόρφωση των παρεμβάσεων με τους ψηφιακούς και κλιματικούς στόχους του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει άμεση επιβεβαίωση ενός οροσήμου, προβλέπεται η διενέργεια συστημικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων, είτε διοικητικών είτε επιτόπιων, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι για κάθε δράση.

Τα 19 έργα που μπαίνουν στο μικροσκόπιο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων φορολογίας και τελωνείων, ψηφιοποίηση αρχείων, ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αλλά και παρακολούθηση των συναλλαγών μέσω ταμειακών μηχανών. Οι προϋπολογισμοί τους ανέρχονται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά, αναδεικνύοντας το οικονομικό και πολιτικό βάρος του εγχειρήματος.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του ανεξάρτητου ελεγκτή λήγει στις 6 Μαρτίου 2026. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης φτάνει τις 223.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διάρκειά της εκτείνεται έως το τέλος Αυγούστου του 2026. Μέχρι τότε, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε φιλόδοξους στόχους, αυστηρούς ελέγχους και τον διαρκή φόβο ότι ο χρόνος δεν θα αποδειχθεί σύμμαχος.

