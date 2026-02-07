Επένδυση Centric και Ten Brinke στο Ελληνικό με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ

Περί τα 100 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει η συνολική επένδυση των Centric και Ten Brinke στο Ελληνικό, μετά την απόκτηση έκτασης με σκοπό την ανάπτυξη και πώληση κατοικιών. Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην περιοχή, όπου οι τιμές πώλησης κινούνται σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση παραμένει αυξημένη.

Η αγορά των οικοπέδων πραγματοποιήθηκε έναντι 45 εκατ. ευρώ, ενώ το κατασκευαστικό κόστος εκτιμάται στα 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 15.673 τ.μ., γεγονός που οδηγεί το συνολικό κόστος του έργου κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών δαπανών και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της Lamda Development, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στο Ελληνικό έχει διαμορφωθεί στα 10.600 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην επιμέρους ανάπτυξη Little Athens κινείται χαμηλότερα, στα 9.400 ευρώ ανά τ.μ. Με βάση μια μέση τιμή κοντά στα 10.000 ευρώ ανά τ.μ., οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για δυνητική υπεραξία που θα μπορούσε να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κόστος κατασκευής όσο και το κόστος δανεισμού.

Το σημείο μηδενικής απόδοσης (break-even) της επένδυσης, με βάση την τιμή απόκτησης της γης και το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, τοποθετείται περίπου στα 6.500 ευρώ ανά τ.μ. Η απόσταση μεταξύ του επιπέδου αυτού και των τρεχουσών τιμών πώλησης εξηγεί το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περίπου τρία χρόνια από την έκδοση των απαραίτητων αδειών. Όπως συμβαίνει και σε άλλα έργα στο Ελληνικό, αλλά και σε αναπτύξεις που υλοποιεί η Lamda Development, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης αναμένεται να προέλθει από προπωλήσεις. Η πρακτική αυτή μπορεί να μειώσει την ανάγκη τραπεζικού δανεισμού και να περιορίσει το χρηματοοικονομικό ρίσκο της επένδυσης.

Οι παραδοχές για την απόδοση του έργου βασίζονται στα σημερινά δεδομένα της αγοράς ακινήτων, όπου οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και η ζήτηση παραμένει ισχυρή, κυρίως για νεόδμητα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική εικόνα της Centric, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου του 2025, η εταιρεία διέθετε ρευστότητα περίπου 30 εκατ. ευρώ, με δανεισμό ύψους 7 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται το ξενοδοχείο Adorno Beach στη Μύκονο και πολυτελής κατοικία στο Navarino Dunes, καθώς και επενδυτικά ακίνητα στην Αττική.

Παράλληλα, η Centric δραστηριοποιείται στην ψυχαγωγία εν πλω και διατηρεί συμμετοχή περίπου 16% στη CD Media, η οποία έχει εξαγοράσει την εισηγμένη Intertech. Χρηματιστηριακές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής της CD Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της Intertech, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα της Centric παραμένει περιορισμένη σε επίπεδο εσόδων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Ροδόλφος Οντόνι, ο οποίος έχει συμφωνήσει την πώληση της εταιρείας Novibet στον ΟΠΑΠ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την τελική απόφαση να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

