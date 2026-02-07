search
Greek Sunday στο Papagalos με αναφορά στην ελληνική κουζίνα και το κυριακάτικο τραπέζι

Η ελληνική κουζίνα βρίσκεται στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας θεματικής Greek Sunday στο εστιατόριο Papagalos, μιας καθιερωμένης πλέον κυριακάτικης δράσης με αναφορά στην εγχώρια γαστρονομική παράδοση.

Κάθε Κυριακή, το Papagalos διαμορφώνει ένα μενού βασισμένο σε ελληνικές συνταγές, με συνδυασμό κλασικών και πιο σύγχρονων προσεγγίσεων, αντλώντας επιρροές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας παραπέμπει στο κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, με έμφαση στο μοίρασμα και στη χαλαρή κατανάλωση του φαγητού.

Το συγκεκριμένο μενού ξεκινά με σαλάτα εμπνευσμένη από σπανακόπιτα και συνεχίζεται με επιλογές ορεκτικών που βασίζονται σε παραδοσιακές πρώτες ύλες, όπως ταραμάς, χταπόδι με φάβα και κεμπάπ ψαριού. Ως κυρίως πιάτο σερβίρεται φιλέτο σφυρίδας σε εκδοχή φρικασέ, με έμφαση στη χρήση φρέσκων υλικών και σε τεχνικές που παραπέμπουν στην ελληνική κουζίνα.

Το γεύμα ολοκληρώνεται με επιδόρπιο λεμονόπιτα, συνοδευόμενη από παγωτό μαστίχα και μαρέγκα, σε μια επιλογή που ακολουθεί τη λογική των παραδοσιακών ελληνικών γλυκών με σύγχρονη παρουσίαση.

Το Greek Sunday απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια οργανωμένη γαστρονομική πρόταση για την Κυριακή, είτε πρόκειται για οικογένειες είτε για παρέες, χωρίς να αποκλίνει από τον χαρακτήρα ενός χαλαρού γεύματος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο θεματικών δράσεων που αξιοποιούν στοιχεία της ελληνικής κουζίνας και της καθημερινής διατροφικής παράδοσης.

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

