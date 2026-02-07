Ενώπιον του ανακριτή ο φερόμενος διακινητής για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.
Σύμφωνα με το politischios.gr, η απολογία του ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.
