«Οι λαοί δεν είναι πιόνια σε σκακιέρα»

Γράφει η Κατερίνα Γεράκη

Πύλος, Χίος, Σάμος, Κρήτη, Λέσβος, Κως, Ρόδος, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Φολέγανδρος, Κύθηρα…Μια μεγάλη μακάβρια λίστα χιλιάδων νεκρών και αγνοουμένων, ξεριζωμένων και ταλαιπωρημένων ανθρώπων, που επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο την εκτίμηση ότι το Αιγαίο έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο υγρό νεκροταφείο.

Ταυτόχρονα, αμέτρητες καταγγελίες και μαρτυρίες που εξαφανίζονται «μυστηριωδώς» για pushbacks, διεμβολισμούς σκαφών, επικίνδυνες πρακτικές Λιμενικού και Frontex, ανύπαρκτα ή εξαφανισμένα αποδεικτικά στοιχεία, κάμερες και καταγραφικά που δεν λειτουργούν, ασύρματες συνομιλίες που έχουν σβηστεί κ.ά. Μια μεγάλη λίστα ντροπής, η οποία μένει στην αφάνεια και χωρίς πειστικές απαντήσεις.

Όμως, οι τραγωδίες, τα ναυάγια και τελικά τα εγκλήματα σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών που επιβιβάζονται στις βάρκες για το ταξίδι του τρόμου – έρμαια και θύματα στα νύχια των διακινητών – δεν είναι περιστατικά σε αστυνομικό ρεπορτάζ. Όσοι τα αντιμετωπίζουν ως τέτοια, συσκοτίζουν την ουσία και την αλήθεια. Γιατί σ’ ένα έγκλημα δεν υπάρχει μόνο ο «φυσικός αυτουργός» αλλά υπάρχει και ο «ηθικός αυτουργός», ο πραγματικός «υποκινητής» και ο μεγάλος «παίχτης» που συνήθως δε χάνει στην εκάστοτε παρτίδα.

Τα κυκλώματα των διακινητών δε δρουν στο κενό. Η δράση τους αναπτύσσεται πάνω στο γόνιμο έδαφος μιας άγριας πολιτικής, με προσανατολισμό στην «αποτροπή» και την επαναπροώθηση και όχι στη διάσωση, δηλαδή στην πολιτική που περιγράφεται στο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Τα δίχτυα τους απλώνονται μέσα στο πεδίο των κυνικών γεωπολιτικών παζαριών που παίζονται πάνω στις πλάτες των απελπισμένων ανθρώπων. Παζάρια, όπως αυτά που εκφράζονται με τις διάφορες συμφωνίες ΕΕ και κυβερνήσεων με άλλα κράτη, π.χ. Τουρκία, Λιβύη, Τυνησία, με το ίδιο σχεδόν πάντα deal: «Σου δίνω εκατομμύρια και επενδύσεις, αναλαμβάνεις τον βρώμικο ρόλο της καταστολής». Ή στις εκτρωματικές συμφωνίες που προετοιμάζονται για τους λεγόμενους «κόμβους επιστροφής» στην Αφρική. Τα πλοκάμια τους μεγαλώνουν σε σύμπλεξη με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που «εξάγουν και εισάγουν» εμπορεύματα, όπως και το πιο κερδοφόρο απ’ όλα τα εμπορεύματα: «Αυτό που παράγει μεγαλύτερη αξία από τη δική του, δηλαδή το εμπόρευμα “εργατική δύναμη” που παράγει την καπιταλιστική υπεραξία».

Γι’ αυτό και είναι πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να συγκαλύψει τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας στην Χίο, όπως έκανε και με το τεράστιο έγκλημα της Πύλου, ανεβάζοντας τους τόνους για τα κυκλώματα των διακινητών. Όταν, μάλιστα, η ίδια έφερε το νόμο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο για την «προώθηση πολιτικών της νόμιμης μετανάστευσης», νομιμοποιώντας τη δράση των πιο ισχυρών δουλεμπορικών κυκλωμάτων: Οι λεγόμενες Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκ. ευρώ (που αρχικά ήταν 2 εκ. ευρώ, αλλά μετά μειώθηκε για λόγους εντυπώσεων) θα διαμεσολαβούν για τη μετάκληση φθηνού εργατικού δυναμικού προς όφελος των μεγάλων κατασκευαστικών έργων, βιομηχανιών, μεγαλοξενοδοχείων και επιχειρήσεων στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Όμως, ο τρόπος που βρίσκουν αυτούς τους εργαζόμενους στις χώρες καταγωγής τους, οι συμβάσεις με τους πελάτες – καπιταλιστές, οι υποχρεώσεις των μετακαλούμενων εργαζομένων προς αυτές π.χ. με παρακράτηση από το μισθό τους κ.λπ., όλα αυτά δεν ελέγχονται! Ούτε στο νόμο υπάρχει οποιαδήποτε διασφάλιση για τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για την κατοχύρωση των ενσήμων τους κ.ά. Αλήθεια, πόσες τέτοιες ΕΠΑ υπάρχουν στην Ελλάδα;

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι «εισβολείς εχθροί» που τάχα απειλούν τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τα σύνορα στον καπιταλισμό απειλούνται από τους καπιταλιστές, αυτοί τα χαράζουν με τους πολέμους τους. Τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο υπονομεύονται από τη συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες ΕΕ και ΝΑΤΟ, που μιλούν για «νατοϊκά νησιά» και διμερείς ελληνοτουρκικές διαφορές προς επίλυση με συμβιβασμούς.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι θύματα των πολέμων, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα. Είναι θύματα της εξαθλίωσης και της φτώχειας που απλώνεται σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο για τα κέρδη των αφεντικών. Τα θύματα πρέπει να διασώζονται και να προστατεύονται. Τελεία και παύλα, χωρίς αστερίσκους, επιφυλάξεις και μισόλογα.

Κι αν οι μεγάλοι «παίχτες» μοιάζουν να μη χάνουν ποτέ στις εκάστοτε παρτίδες στο σκάκι, εδώ υπάρχουν άνθρωποι και όχι πιόνια! Κι η τελική μάχη δεν έγινε ακόμα… Προετοιμάζεται με ταξική αλληλεγγύη και ταξική πάλη κάτω από το σύνθημα «Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι». Προετοιμάζεται με τις σημερινές μάχες των λαών, όπως η χθεσινή διεθνής ημέρα δράσης των λιμενεργατών σε δεκάδες λιμάνια της Ευρώπης, που βροντοφώναξαν «Δε δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Γιατί οι λαοί δεν παίζουν σκάκι, αλλά παλεύουν και συγκρούονται με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Θα είναι αυτοί οι τελικοί νικητές του ταξικού πολέμου που εξαπολύεται σε βάρος τους. Θα γίνουν χτίστες του δικού τους σοσιαλιστικού κόσμου χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση και ξεριζωμό.

*Η Κατερίνα Γεράκη είναι υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ για τα δικαιώματα των Μεταναστών και Προσφύγων και Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

