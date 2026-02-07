Ο «Ρουβίκωνας» πλήρωσε τις ζημιές στην εταιρεία που χτύπησε με βαριοπούλες κατά λάθος

Τις ζημιές που προκάλεσαν κατά λάθος στα γραφεία εταιρείας, που βρισκόταν δίπλα στα γραφεία της «Βιολάντα», πλήρωσε ο «Ρουβίκωνας».

«Ό,τι είπαμε ισχύει. Ολοκληρώθηκε άμεσα η αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών της εταιρείας “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ” στις Αχαρνές. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε», επισημαίνουν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας στο Facebook, ποστάροντας ανάρτηση της εταιρείας που αναφέρει: «Η εταιρεία μας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ ενημερώνει ότι η ζημιά που προκλήθηκε στην τζαμαρία των κεντρικών μας γραφείων στις Αχαρνές αποκαταστάθηκε πλήρως. Το σύνολο του κόστους καλύφθηκε πλήρως από τον Ρουβίκωνα και το θέμα έχει ολοκληρωθεί!».

