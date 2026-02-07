search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

07.02.2026 23:37

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

07.02.2026 23:37
Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται δύο άτομα που βρέθηκαν χτυπημένα με μαχαίρι, το βράδυ του Σαββάτου, στο Γαλάτσι της Αθήνας.

Το συμβάν χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως περιστατικό οπαδικής βίας. Ο ένας από τους τραυματίες, 32 ετών, είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, έχοντας τραύμα στο πόδι.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πέντε άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, φέρεται να πλησίασαν έναν 26χρονο που βρισκόταν στην οδό Παρθενόπης και αφού τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, να τον τραυματίζουν ελαφρά με μαχαίρι στο στήθος. 

Σε κοντινή απόσταση (στην οδό Κουρτίου) εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος ο 32χρονος. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πέντε δράστες δεν έφεραν διακριτικά ομάδας. Σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε μαχαίρι που εκτιμάται από τις αρχές πως χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

