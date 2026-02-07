Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται δύο άτομα που βρέθηκαν χτυπημένα με μαχαίρι, το βράδυ του Σαββάτου, στο Γαλάτσι της Αθήνας.

Το συμβάν χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως περιστατικό οπαδικής βίας. Ο ένας από τους τραυματίες, 32 ετών, είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, έχοντας τραύμα στο πόδι.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πέντε άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, φέρεται να πλησίασαν έναν 26χρονο που βρισκόταν στην οδό Παρθενόπης και αφού τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, να τον τραυματίζουν ελαφρά με μαχαίρι στο στήθος.

Σε κοντινή απόσταση (στην οδό Κουρτίου) εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος ο 32χρονος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πέντε δράστες δεν έφεραν διακριτικά ομάδας. Σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε μαχαίρι που εκτιμάται από τις αρχές πως χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

