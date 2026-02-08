Γιαννακόπουλος: «Φάγαμε Χ από τον Χέιζ Ντέβιτς για άλλους λόγους»

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού εδώ και πολύ καιρό, με το ενδιαφέρον των «πράσινων» να γίνεται πιο… ζωηρό από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς.

Ωστόσο, η προσπάθεια του «τριφυλλιού» να τον αποκτήσει φαίνεται πως δεν είχε happy end. Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με στόρι που έκανε στο Instagram το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους», χωρίς ωστόσο να εξηγεί ποιοι είναι οι λόγοι αυτοι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Είσαι το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετείς και τριετείς με αύξηση 200 και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίο στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό. Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέ. Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλάκα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό site να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο».

Διαβάστε επίσης:

Αλπερέν Σενγκούν: Απολογήθηκε για την σεξιστική βρισιά σε διαιτητή (Video)

Super League: Ντέρμπι «φωτιά» σε βορά και νότο

Θύρα 7: 45 χρόνια από τη μαύρη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου