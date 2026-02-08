search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.02.2026 14:45

Γιαννακόπουλος: «Φάγαμε Χ από τον Χέιζ Ντέβιτς για άλλους λόγους»

08.02.2026 14:45
Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού εδώ και πολύ καιρό, με το ενδιαφέρον των «πράσινων» να γίνεται πιο… ζωηρό από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς.

Ωστόσο, η προσπάθεια του «τριφυλλιού» να τον αποκτήσει φαίνεται πως δεν είχε happy end. Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με στόρι που έκανε στο Instagram το μεσημέρι της Κυριακής.

Γιαννακόπουλος: «Φάγαμε Χ από τον Χέιζ Ντέβιτς για άλλους λόγους»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους», χωρίς ωστόσο να εξηγεί ποιοι είναι οι λόγοι αυτοι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Είσαι το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετείς και τριετείς με αύξηση 200 και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίο στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό. Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέ. Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλάκα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό site να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε άεργους αλληλέγγυους να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων»

LIFESTYLE

Τούνη από Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών

MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε εκτάκτως από το «Καλύτερα δε γίνεται» – «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια»

LIFESTYLE

Γκουντάρας για την άβολη στιγμή στην εκπομπή της Καραβάτου με τη Νικολάου: «Είναι ερώτηση τέρας»

ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Τρόμος από άνδρα που απειλεί γυναίκες και ανήλικους – «Φώναζε ότι θα την κάψει» (video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

