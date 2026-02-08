search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 04:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 20:24

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι παίρνει δια περιπάτου τις εκλογές – Κερδίζει τα δύο τρίτα των εδρών της Βουλής

08.02.2026 20:24
sanae-takaichi

Ο συνασπισμός της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα κερδίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις προβολές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK.

Το συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Τακαΐτσι και το συμμαχικό της Κόμμα της Καινοτομίας (λαϊκιστική κεντροδεξιά) αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 310 από τις 465 έδρες, σύμφωνα με το NHK.

Αν οι προβολές επιβεβαιωθούν, θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2017 για το LDP, επικεφαλής του οποίου ήταν τότε ο Σίνζο Άμπε, μέντορας της Τακαΐτσι στην πολιτική, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

Το LDP αναμένεται να κερδίσει μόνο του περισσότερες από 300 έδρες, από τις 465 της κάτω βουλής, έναντι των 198 που είχε μέχρι τώρα.

Μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός της, η πρωθυπουργός Τακαΐτσι δήλωσε πως το δυναμικό της συμμαχίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα της είναι «απεριόριστο».

«Βιάζομαι να μεταβώ την άνοιξη στον Λευκό Οίκο και να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ιαπωνοαμερικανική συμμαχία», έγραψε στο X.

Υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «βασισμένη σε μια βαθιά εμπιστοσύνη και μια στενή και σταθερή συνεργασία», η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «το δυναμικό της συμμαχίας μας είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ».

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Τρεις άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venetsia1
ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη 17χρονου

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

epstein maxwell 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Παραίτηση της πρέσβειρας στην Ιορδανία μετά την έρευνα για σχέσεις με τον Επστάιν

iaponia hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πολικό ψύχος σε Δανία, Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ – Χάος στους δρόμους από τις χιονοπτώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

mareva mitsotaki 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ιταλία - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 01:56
venetsia1
ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη 17χρονου

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

1 / 3