Ο συνασπισμός της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα κερδίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις προβολές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK.

Το συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Τακαΐτσι και το συμμαχικό της Κόμμα της Καινοτομίας (λαϊκιστική κεντροδεξιά) αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 310 από τις 465 έδρες, σύμφωνα με το NHK.

Αν οι προβολές επιβεβαιωθούν, θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2017 για το LDP, επικεφαλής του οποίου ήταν τότε ο Σίνζο Άμπε, μέντορας της Τακαΐτσι στην πολιτική, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

Το LDP αναμένεται να κερδίσει μόνο του περισσότερες από 300 έδρες, από τις 465 της κάτω βουλής, έναντι των 198 που είχε μέχρι τώρα.

Μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός της, η πρωθυπουργός Τακαΐτσι δήλωσε πως το δυναμικό της συμμαχίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα της είναι «απεριόριστο».

«Βιάζομαι να μεταβώ την άνοιξη στον Λευκό Οίκο και να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ιαπωνοαμερικανική συμμαχία», έγραψε στο X.

Υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «βασισμένη σε μια βαθιά εμπιστοσύνη και μια στενή και σταθερή συνεργασία», η πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «το δυναμικό της συμμαχίας μας είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ».

