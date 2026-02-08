Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε σε ποτάμι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση κυνηγών, μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Δροσερού.
Οι κυνηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν μοτοσικλετιστή που κινδύνευε, όταν η μηχανή ανωμάλου δρόμου που οδηγούσε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού που είχε φουσκώσει.
Όπως επιβεβαίωσε στο e-ptolemeos.gr ο πρόεδρος του συλλόγου, Ανέστης Πανταζής, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30. Οι κυνηγοί άκουσαν θόρυβο και αντιλήφθηκαν ότι κάποιος είχε παγιδευτεί μέσα στη ροή του νερού. Χωρίς δισταγμό, κινήθηκαν προς το σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον αναβάτη, προτού η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.
