Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε σε ποτάμι

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση κυνηγών, μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Δροσερού.

Οι κυνηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν μοτοσικλετιστή που κινδύνευε, όταν η μηχανή ανωμάλου δρόμου που οδηγούσε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού που είχε φουσκώσει.

Όπως επιβεβαίωσε στο e-ptolemeos.gr ο πρόεδρος του συλλόγου, Ανέστης Πανταζής, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30. Οι κυνηγοί άκουσαν θόρυβο και αντιλήφθηκαν ότι κάποιος είχε παγιδευτεί μέσα στη ροή του νερού. Χωρίς δισταγμό, κινήθηκαν προς το σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον αναβάτη, προτού η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

