Peugeot e-3008: Το SUV που κάνει 500 km με 16,8 ευρώ – Η τιμή στην Ελλάδα

Να μη βγάζει απλώς «ένα ακόμη EV», αλλά αυτοκίνητα που έχουν χαρακτήρα, σχεδίαση και λόγο ύπαρξης. Το νέο ηλεκτρικό της e-3008 είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Και όταν δίπλα στην εικόνα βάζεις και κόστος μετακίνησης που αγγίζει μόλις τα 16,8 ευρώ για 500 km, τότε αρχίζεις να το κοιτάς πολύ πιο σοβαρά.

Το νέο Peugeot e-3008 δεν θυμίζει σε τίποτα τη λογική «παίρνω ένα θερμικό και το κάνω ηλεκτρικό». Έχει σχεδιαστεί εξαρχής με BEV φιλοσοφία και αυτό φαίνεται από τις αναλογίες του. Η fastback κατάληξη στο πίσω μέρος δίνει μια κουπέ διάσταση στο αμάξωμα, χωρίς να θυσιάζει τον SUV χαρακτήρα.

Η κλειστή μάσκα μπροστά ενσωματώνεται πλήρως στη νέα φωτεινή υπογραφή, ενώ τα τρία LED «νύχια» αποτελούν πλέον σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Στο πλάι, οι έντονες ακμές και οι μεγάλοι τροχοί γεμίζουν σωστά το αμάξωμα, ενώ η χαμηλή γραμμή οροφής το κάνει να δείχνει πιο δυναμικό από ό,τι περιμένεις από οικογενειακό SUV. Είναι από τα λίγα μοντέλα της κατηγορίας που τα κοιτάς δεύτερη φορά στο παρκάρισμα. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.



Στο εσωτερικό, η Peugeot περνά ξεκάθαρα σε επόμενο επίπεδο. Το νέο Panoramic i-Cockpit με την κυρτή οθόνη 21 ιντσών ενώνει πίνακα οργάνων και infotainment σε μία ενιαία επιφάνεια που αιωρείται μπροστά από τον οδηγό.

Η διάταξη παραμένει οδηγικοκεντρική, με το μικρό τιμόνι χαμηλά και τις ενδείξεις ψηλά στο οπτικό πεδίο. Χρειάζεται λίγη εξοικείωση αν έρχεσαι από πιο «κλασικές» καμπίνες, αλλά όταν τη συνηθίσεις δύσκολα επιστρέφεις πίσω.

Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί αισθητά. Υφασμάτινες επενδύσεις, ambient φωτισμός και λεπτομέρειες που ακουμπούν premium κατηγορία δημιουργούν μια καμπίνα που δεν θυμίζει mainstream C-SUV. Οι χώροι για επιβάτες είναι άνετοι, ενώ το πορτμπαγκάζ παραμένει πρακτικό παρά την κουπέ σχεδίαση.

