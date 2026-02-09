Ναυπηγεία Ελευσίνας: Τριάντα χρόνια μετά, τα βαγόνια επιστρέφουν, η παραγωγή ξαναμπαίνει στις ράγες

Ύστερα από τρεις δεκαετίες σιωπής, οι ράγες μέσα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας παύουν να αποτελούν απλώς ένα αποτύπωμα του παρελθόντος και αποκτούν ξανά ενεργό ρόλο. Τα βαγόνια επιστρέφουν, όχι ως αναφορά σε μια χαμένη εποχή, αλλά ως μέρος ενός νέου παραγωγικού σχεδιασμού που φιλοδοξεί να επαναφέρει τη βιομηχανική δραστηριότητα στον χώρο και να δώσει στα ναυπηγεία έναν διευρυμένο ρόλο πέρα από τη ναυπηγική.

Η δημιουργία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια επανατοποθέτησης της χώρας στον χάρτη της βιομηχανικής παραγωγής. Ο Όμιλος ONEX επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και των ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, με έδρα την Ελευσίνα και με στόχο την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εντός του 2026.

Το εγχείρημα συνοδεύεται από επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα διετίας και προβλέπει τη δημιουργία τουλάχιστον 100 νέων θέσεων εργασίας, κυρίως για τεχνικές και μηχανικές ειδικότητες. Η επένδυση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου οι σιδηροδρομικές υποδομές επανέρχονται στο επίκεντρο των μεταφορικών πολιτικών, τόσο για λόγους βιωσιμότητας όσο και για την ενίσχυση της διασύνδεσης των αγορών.

Η επιλογή της Ελευσίνας βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων. Τα ναυπηγεία διαθέτουν περισσότερα από 57.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων, βαριά μηχανουργεία, δυνατότητες μεταλλικών κατασκευών μεγάλης κλίμακας, συγκολλήσεις ακριβείας, βιομηχανικές βαφές, τελική συναρμολόγηση, καθώς και υποδομές για δοκιμές φορτίου και ποιοτικούς ελέγχους. Πρόκειται για μια βιομηχανική υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει σύνθετα έργα τροχαίου υλικού, αξιοποιώντας υφιστάμενη τεχνογνωσία.

Η σύνδεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας με το σιδηροδρομικό αντικείμενο δεν είναι καινούργια. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιδίωκε την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής, στις ίδιες εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν εκατοντάδες εμπορευματικά σιδηροδρομικά βαγόνια βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Οι τότε γραμμές παραγωγής και το εξειδικευμένο προσωπικό επέτρεπαν την κατασκευή σκελετών, πλαισίων και μεταλλικών υποσυστημάτων τροχαίου υλικού.

Παρότι οι δραστηριότητες αυτές περιορίστηκαν σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες, η τεχνική εμπειρία και οι δυνατότητες των εγκαταστάσεων δεν εξαφανίστηκαν. Σήμερα, το νέο σχήμα επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή τη βιομηχανική κληρονομιά και να τη συνδέσει με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Ο σχεδιασμός της ONEX RSIS περιλαμβάνει τη δημιουργία περιφερειακής γραμμής παραγωγής τροχαίου υλικού, κέντρου συντήρησης και αναβάθμισης (MRO), καθώς και τη λειτουργία της Ελευσίνας ως σταθερού εθνικού βιομηχανικού εταίρου για διεθνείς κατασκευαστές. Μέσα από μοντέλα συμπαραγωγής τύπου SKD/CKD, με τελική συναρμολόγηση στην Ελλάδα, επιδιώκεται η ενίσχυση του εγχώριου βιομηχανικού αποτυπώματος και η καλύτερη διαχείριση κόστους και χρονοδιαγραμμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η γεωγραφική θέση της Ελευσίνας. Η άμεση σύνδεση με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο επιτρέπει την απευθείας φόρτωση και μεταφορά τροχαίου υλικού, μειώνοντας το κόστος logistics και ενισχύοντας τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών. Παράλληλα, περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων.

Στην εγχώρια αγορά, το νέο εγχείρημα στοχεύει στην κάλυψη ενός διαχρονικού κενού, προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε ιδιωτικούς παρόχους, ανακαινίσεις επιβατικών βαγονιών και υποστήριξη εμπορευματικού στόλου. Κεντρικό ρόλο παίζει και η εκπαίδευση νέων τεχνικών και μηχανικών, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου.

Τριάντα χρόνια μετά, η επιστροφή των βαγονιών στις ράγες των Ναυπηγείων Ελευσίνας δεν αποτελεί απλώς μια νέα δραστηριότητα. Συνδέει την ιστορική βιομηχανική εμπειρία με έναν σύγχρονο παραγωγικό ρόλο, επαναφέροντας τη βιομηχανία στο προσκήνιο ως ενεργό κομμάτι του μέλλοντος των ελληνικών μεταφορών και της εγχώριας παραγωγής.

