ΕΦΚΑ: «Σοκ» με αναδρομικές μειώσεις και επιστροφές χρημάτων – Το δράμα των αναπήρων και των κληρονόμων

Σε έναν εφιάλτη δίχους τέλος εξελίσσεται η διαδικασία επανυπολογισμού των συντάξεων για χιλιάδες ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016.

Ο ΕΦΚΑ, μέσω επαναληπτικών ελέγχων, ανατρέπει τα δεδομένα ετών, οδηγώντας σε μειώσεις ποσών και στην αναζήτηση αναδρομικών επιστροφών, πλήττοντας τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής πρόνοιας.

Η «λαβωματιά» στις αναπηρικές συντάξεις

Ιδιαίτερο πλήγμα δέχονται οι ανάπηροι συνταξιούχοι που δεν συμπλήρωσαν τα «συμβατικά» έτη ασφάλισης. Για την κατηγορία αυτή, η σύνταξη επανεκτιμάται πλέον με αυστηρότερα δεδομένα, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει λογιστικές φόρμουλες που υποβαθμίζουν τα χρόνια προσφοράς τους. Το αποτέλεσμα; Δραματικές μειώσεις σε ανθρώπους που έχουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Το πλήγμα στους συγγενείς αναπήρων

Η αδικία επεκτείνεται και στους συγγενείς αναπήρων (γονείς, αδέλφια, συζύγους). Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με τις ευνοϊκές διατάξεις των 25 ετών, βλέπουν τώρα τη σύνταξή τους να συρρικνώνεται. Η αλλαγή της βάσης υπολογισμού και η βίαιη προσαρμογή στα νέα όρια ηλικίας (από τα 55 στα 62 έτη) μετατρέπει ένα δικαίωμα που κερδήθηκε με κόπο σε μια πενιχρή παροχή, ανατρέποντας τον οικογενειακό προγραμματισμό χιλιάδων σπιτιών.

Συντάξεις Χηρείας: Η μοναδική «αναδρομική» παγίδα

Ίσως η πιο σκληρή πτυχή του νέου κύματος επανυπολογισμών αφορά τις συντάξεις χηρείας. Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση όπου ο νόμος Κατρούγκαλου (4387/2016) εφαρμόζεται αναδρομικά εις βάρος των παλαιών συνταξιούχων. Το ποσοστό χηρείας υπολογίζεται πλέον σε μια σημαντικά μικρότερη βάση, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ποσά που δεν αρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες, αποτελώντας μια κατάφωρη παραβίαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.

Βαρέα και Υπερβαρέα στο στόχαστρο

Η διαδικασία δεν εξαιρεί όσους εργάστηκαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες:

Οικοδόμοι και εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία.

Μεταλλωρύχοι σε στοές και ορυχεία.

Τεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ (εναερίτες, παραγωγή).

Η αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερων κανόνων δεν είναι απλώς ένα λογιστικό ζήτημα, αλλά μια κοινωνική κρίση. Η απαίτηση για επιστροφή χρημάτων («αχρεωστήτως καταβληθέντων») από ανθρώπους που ήδη παλεύουν με την ακρίβεια και την αναπηρία, αποτελεί πλήγμα στην αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους – Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

«Κούρεμα» στις συντάξεις χηρείας: Λάθος υπολογισμός για 300.000 δικαιούχους – Στα 110 ευρώ η μέση απώλεια

Πιερρακάκης: «Κερδίζουμε 800 εκατ. ευρώ ετησίως από την πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών χρεών»