09.02.2026 14:15

Η Citroën στη HORECA 2026 με δύο κορυφαίες λύσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία

09.02.2026 14:15
CTN_HORECA_2880x1620

Η Citroën δίνει δυναμικό «παρών» στη HORECA 2026, στο Hall 2, περίπτερο D07, τη μεγαλύτερη έκθεση φιλοξενίας και μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan EXPO. Θα παρουσιάσει δύο ιδιαίτερα σημαντικά μοντέλα για τους επαγγελματίες του κλάδου: το ë-C3 VAN και το Berlingo VAN L1, δύο οχήματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής καθημερινότητας.

Το ë-C3 VAN, η αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Citroën στην κατηγορία των compact επαγγελματικών, συνδυάζει μηδενικούς ρύπους, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία, αποτελώντας ιδανική λύση για αστικές μετακινήσεις και διανομές, με χαμηλό κόστος χρήσης και αυξημένη άνεση. Εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (83 kW) και με  αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης προσφέροντας αυτονομία έως 323 km σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP). Εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και άνεσης, προσφέρει τεχνολογίες αιχμής που συναντάμε στα επιβατικά οχήματα. Διατίθεται στην τιμή των 23.790€ συν ΦΠΑ, με την ισχύουσα εμπορική πολιτική.

Με εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 4,15m) το C3 VAN προσφέρει έναν απολύτως  πρακτικό χώρο φόρτωσης με ωφέλιμο όγκο έως 1,06m3, που σημαίνει ευελιξία και λειτουργικότητα στην καθημερινή επαγγελματική χρήση. Το εν λόγω μοντέλο είναι διαθέσιμο σε μια ακόμα έκδοση βενζίνης PureTech 1.2lt 100hp στην τιμή των 17.040 συν ΦΠΑ, με την ισχύουσα εμπορική πολιτική.

To δεύτερο μοντέλο που θα εκθέσει η Citroen στη HORECA 2026 είναι το Berlingo VAN,  το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Πλήρως ανανεωμένο εντός και εκτός εστιάζει στην εργονομία,  την ποιότητα και την ψηφιακή εμπειρία με όλα τα σύγχρονα συστήματα infotainment και τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης, εξασφαλίζοντας κορυφαία άνεση, ακόμη και στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί η έκδοση 1.5 BlueHDI 100hp L1H1 με τιμή εκκίνησης 22.096 συν ΦΠΑ με την ισχύουσα εμπορική πολιτική. Την γκάμα του δημοφιλούς μοντέλου ολοκληρώνουν οι εκδόσεις πετρελαίου με 130hp και αυτόματο κιβώτιο καθώς και οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις μηδενικών ρύπων με αυτονομία έως 330χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP).  Με ωφέλιμο όγκο έως 4,4 m³, φορτίο έως 1 τόνο, πολλαπλές διαμορφώσεις αμαξώματος και προηγμένες λύσεις φόρτωσης, το νέο Berlingo Van επιβεβαιώνει τον πολυχρηστικό και αποδοτικό του χαρακτήρα, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Με τη συμμετοχή της στη HORECA 2026, η Citroën επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τους επαγγελματίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση και λειτουργικότητα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

demo propanio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες εργαζομένων κατά της φαρμακοβιομηχανίας DEMO για τη διαρροή προπανίου – Τι απαντά η εταιρεία

Lakonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον θάνατο 68χρονου στη Λακωνία: Μετεφεραν τη σορό του για να μη δηλωθεί σαν εργατικό δυστύχημα

vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις ΣΣΕ – Την Πέμπτη συζητείται στην Ολομέλεια

tanker petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάσχεση τάνκερ του «ρωσικού σκιώδους στόλου» από τις ΗΠΑ

GIANNIS_PANAGOPOULOS184
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πολιτικό πεδίο συνεχίζεται η σύγκρουση για την υπόθεση Παναγόπουλου

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

