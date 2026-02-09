Η φθηνότερη Mercedes-Benz του 2026 στην Ελλάδα – Κάτω από 35.000 ευρώ

Η είσοδος στον κόσμο της Mercedes-Benz παραδοσιακά συνοδευόταν από ένα σημαντικό οικονομικό κατώφλι. Για χρόνια, το «αστέρι» στο καπό σήμαινε αυτόματα και premium τιμή εκκίνησης, συχνά απλησίαστη για μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού.

Το 2026 όμως, τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν αισθητά, με την A-Class να επαναπροσδιορίζει το σημείο εισόδου στη μάρκα, κατεβάζοντας το κόστος κάτω από ένα ψυχολογικό όριο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απαγορευτικό. Συγκεκριμένα, η A200 με προωθητική ενέργεια φτάνει πλέον στα 34.900 ευρώ, τιμή που τη φέρνει στην κορυφή της λίστας ως τη φθηνότερη Mercedes-Benz της ελληνικής αγοράς για το 2026. Η μείωση κατά 1.000 ευρώ λειτουργεί καθοριστικά, όχι μόνο επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, καθώς τοποθετεί το μοντέλο σε ένα εντελώς διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, πολύ πιο κοντά σε high-spec mainstream hatchbacks παρά σε κλασικά premium.

Κάτω από το καπό της A200 βρίσκεται ο γνώριμος αλλά εξελιγμένος τετρακύλινδρος turbo των 1.332 cc, ο οποίος συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα EQ Boost. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 120 kW + 10 kW, δηλαδή 163 ίππους με επιπλέον 14 ίππους ηλεκτρικής υποβοήθησης, προσφέροντας καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές και πιο ομαλή λειτουργία στο start-stop. Η μετάδοση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου 7G-DCT, με διπλό συμπλέκτη, που δίνει έμφαση στην άνεση αλλά διατηρεί και ένα σπορ υπόβαθρο όταν ζητηθεί. Στο κομμάτι των επιδόσεων, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,2 δευτερόλεπτα, χρόνος απόλυτα συμβατός με τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Δεν μιλάμε για καθαρόαιμο hot hatch, αλλά για ένα premium οικογενειακό που μπορεί να κινηθεί σβέλτα χωρίς πίεση.

