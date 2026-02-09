search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

09.02.2026 10:46

Peugeot 2008: Ποια έκδοση κάνει 100 km με τα λιγότερα χρήματα;

09.02.2026 10:46
Το Peugeot 2008 είναι ένα από τα πιο πολυδιάστατα B-SUV της αγοράς, όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμού και κινητήρων αλλά και σε επίπεδο φιλοσοφίας κίνησης, καθώς προσφέρεται σε βενζίνη, υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό.

Και αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο σύγκρισης, γιατί μιλάμε για το ίδιο ακριβώς αμάξωμα, με ίδιο βάρος, ίδιους χώρους και ίδια χρήση, αλλά με τρεις εντελώς διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης ενέργειας. Με απλά λόγια, εδώ μπορούμε να δούμε καθαρά ποια τεχνολογία καίει τα λιγότερα ευρώ και όχι απλώς τα λιγότερα λίτρα ή kWh. Η σύγκριση γίνεται με εργοστασιακές καταναλώσεις και σημερινό εύρος τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, σε δύο σενάρια: φθηνός και ακριβός ανεφοδιασμός.

1 / 3