Το Super Bowl δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος αθλητικός αγώνας στις ΗΠΑ. Είναι εδώ και δεκαετίες το απόλυτο πεδίο μάχης της διαφήμισης: εταιρείες ξοδεύουν αστρονομικά ποσά για μερικά δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου, επιστρατεύουν σταρ πρώτης γραμμής και μετατρέπουν τα σποτ τους σε μικρές ταινίες.

Στο Super Bowl 2026, όμως, υπήρξε μια παρουσία που ξεχώρισε για το σκηνοθετικό ύφος. Ο Γιώργος Λάνθιμος, ο πιο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης της γενιάς του, υπέγραψε δύο διαφορετικές διαφημίσεις, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά ακόμη και με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ.

Οι δύο εταιρείες που τον εμπιστεύτηκαν ήταν η Squarespace και η Grubhub, με πρωταγωνιστές την Emma Stone και τον George Clooney αντίστοιχα.

Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα έμοιαζε λιγότερο με κλασική διαφήμιση και περισσότερο με μίνι κινηματογραφική ιστορία.

Squarespace – «Unavailable»: Η Emma Stone παγιδευμένη στο πιο… λανθιμικό πρόβλημα του ίντερνετ

Η πρώτη διαφήμιση, για τη Squarespace, είναι και η πιο ξεκάθαρα “λανθιμική” από τις δύο. Η γνωστή πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων και κατοχύρωσης domain names επέλεξε να παρουσιάσει το προϊόν της μέσα από ένα πρόβλημα που μοιάζει μικρό, αλλά στην πραγματικότητα αφορά σχεδόν όλους: το να βρεις ένα διαθέσιμο domain name.

Πρωταγωνίστρια είναι η Emma Stone, η οποία εμφανίζεται να προσπαθεί ξανά και ξανά να κατοχυρώσει ένα domain, μόνο για να βλέπει παντού το ίδιο αποτέλεσμα: «μη διαθέσιμο».

Η διαφήμιση ξεκινά σαν μια απλή, καθημερινή ιστορία, αλλά σταδιακά αποκτά τον τόνο μιας υπαρξιακής κωμωδίας. Η επιμονή της ηρωίδας μετατρέπεται σε ένα παράλογο αδιέξοδο, σαν ολόκληρος ο κόσμος να της αρνείται το δικαίωμα να υπάρξει στο διαδίκτυο. Είναι μια μικρή ψηφιακή δυστοπία, χτισμένη με χιούμορ και ένταση, που θυμίζει πως ο Λάνθιμος μπορεί να κάνει ακόμα και το πιο τετριμμένο θέμα να μοιάζει με κινηματογραφική εμπειρία.

Grubhub – «Will Eat the Fees»: Ο George Clooney και το πιο ακριβό delivery του κόσμου

Η δεύτερη διαφήμιση είναι για τη Grubhub, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες delivery στις ΗΠΑ.

Πρωταγωνιστής είναι ο George Clooney, ο οποίος εμφανίζεται σε ένα σποτ που βασίζεται σε ένα απλό και ξεκάθαρο διαφημιστικό μήνυμα: η Grubhub «τρώει» τα επιπλέον τέλη, ώστε ο χρήστης να πληρώνει λιγότερα σε συγκεκριμένες παραγγελίες.

Η παρουσία του Clooney δίνει στη διαφήμιση τη γοητεία και την άνεση ενός κλασικού σταρ. Ωστόσο, ο τρόπος που είναι σκηνοθετημένη η ιστορία έχει τη σφραγίδα του Λάνθιμου: σαν όλοι οι χαρακτήρες να ζουν σε έναν κόσμο όπου η καθημερινότητα είναι λίγο πιο… αλλόκοτη απ’ όσο θα έπρεπε.

Δύο σποτ, μία υπογραφή: Όταν το Super Bowl θυμίζει σινεμά

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο διαφημίσεις δεν έχουν την ίδια θεματολογία ούτε την ίδια ατμόσφαιρα. Η μία βασίζεται σε μια σχεδόν υπαρξιακή ψηφιακή παράνοια, η άλλη σε μια πιο ανάλαφρη αφήγηση. Κι όμως, και οι δύο λειτουργούν σαν απόδειξη ότι ο Λάνθιμος έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να περάσει στο πιο mainstream πεδίο της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, χωρίς να εξαφανίσει εντελώς το ιδιαίτερο ύφος του.

