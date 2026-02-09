search
09.02.2026 14:33

Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Χριστοδουλίδη για την επικείμενη συνάντηση με Ερντογάν

09.02.2026 14:33
MITSOTAKIS_XRISTODOULIDIS

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο-προπαγάνδα με τη χρήση AI από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Η επίδειξη ισχύος με την «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln

karolos andrew 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

discord
ΚΟΣΜΟΣ

Αναγνώριση προσώπου εισάγει το Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών

kikloma tsigar apoutin 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»- Οι… πακιστανικές και το… γαϊδούρι – Οι συνομιλίες των μελών

pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: «Έκανε σαν δαιμονισμένος», λέει ο κουρέας για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα – Βίντεο-ντοκουμέντο

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

