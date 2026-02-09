search
09.02.2026 23:30

Πάτρα: Τον απείλησε με όπλο για να τον εξαναγκάσει να καταθέσει ψέματα – Καταγγελία 22χρονου για εισβολή στο σπίτι και ξυλοδαρμό

09.02.2026 23:30
peripoliko-new

Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Πατρών, μετά από αναφορά 22χρονου για εισβολή στο σπίτι του, απειλή με όπλο και σωματική επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 22χρονος κατήγγειλε ότι ένας 24χρονος εισήλθε στην οικία όπου διαμένει και, κρατώντας πιστόλι, τον απείλησε για τη ζωή του. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Κατά την ίδια καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με προσπάθεια εξαναγκασμού του 22χρονου, ώστε να καταθέσει ψευδώς σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο 24χρονος.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος αναζητείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την εξακρίβωση των καταγγελλόμενων γεγονότων.

