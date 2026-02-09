Ρέθυμνο: Ανήλικη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε χθες, Κυριακή (8/2), στο Ρέθυμνο καθώς μία ανήλικη κοπέλα εντοπίστηκε μεθυσμένη στον χώρο του λιμανιού.

Όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες, όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στελέχη του λιμενικού έσπευσαν στο σημείο όπου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το patris.gr, ασθενοφόρο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Κατά την προανάκριση, οι αρχές διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι και της προμήθευσαν ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

