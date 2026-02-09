Το νόημα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο Κικίλιας και τα μυστήρια της Χίου, ο Παναγόπουλος και τα «ορφανά» του στο ΠΑΣΟΚ, το… άλμα Κασσελάκη  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Εβδομάδα ελληνοτουρκικών αυτή που ξεκινάει σήμερα, λόγω της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τετάρτη.

Υπάρχει μία αίσθηση και μία αβεβαιότητα.

Η αίσθηση είναι πως ειδικά η Αθήνα, δεν θέλει να ανοίξουν θέματα αυτή την περίοδο – ως ένα βαθμό ισχύει και για την Άγκυρα αυτή η συνθήκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνει σε προεκλογική τροχιά, η πίεση από τα δεξιά (έτσι μάλιστα που προστίθεται και η Καρυστιανού) είναι ισχυρή και «ενοχλητική» τρόπον τινά, άρα δεν έχει κανένα λόγο να τροφοδοτήσει μία συζήτηση, που με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στην Ελλάδα, θα περιστρέφεται γύρω από «παραχωρήσεις» και άλλα τέτοια «γενναία».

Η αβεβαιότητα είναι αν τυχόν υπάρχει κάποια αμερικανική «επιθυμία» για τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, που να αγγίζει το ελληνοτουρκικό μέτωπο. «Επιθυμία» εκφρασμένη στο παρασκήνιο, που μπορεί να επιδράσει στις συζητήσεις των δύο πλευρών.

Όλα θα φανούν τα επόμενα 24ωρα…

Προβληματισμός για Χίο

Μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση είναι αρκετά προβληματισμένοι με το ναυάγιο στη Χίο και τα όσα λέγονται και ακούγονται κάθε μέρα.

Η υπόθεση δεν είναι απλή, ιδίως εάν υπάρξει έντονο ενδιαφέρον και από την Ευρώπη και τους διεθνείς οργανισμούς για τις ακριβείς συνθήκες και τι ευθύνη μπορεί να έχει (αν έχει) το Λιμενικό στη διαχείριση του περιστατικού.

Και μπορεί να σπεύδουν να στηρίξουν με κάθε τρόπο τους χειρισμούς στελέχη όπως ο υπουργός Πλεύρης ή ο Μάκης Βορίδης, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από μία εσωτερικής κατανάλωσης για την ικανοποίηση του σκληρού δεξιού κοινού, αντιπαράθεση.

Δύσκολη η αποστολή του Βασίλη Κικίλια, που προσπαθεί να βγάλει άκρη με όση ψυχραιμία απαιτούν οι περιστάσεις.

– Στο μεταξύ, στο πολιτικό επίπεδο, μπορεί να έχει ενδιαφέρον ότι η Μαρία Καρυστιανού χάνει αποδοχή από ευρύτερα κοινά με παρεμβάσεις, όπως αυτή για τη Χίο, όταν και χρησιμοποίηση τον όρο «εισβολές». Καταθέτω την πληροφορία, η οποία οσονούπω θα επιβεβαιωθεί.

Το πρόβλημα Παναγόπουλος και

Τέσσερις μέρες έχουν περάσει από την αποκάλυψη της εμπλοκής του Γιάννη Παναγόπουλου στο τεράστιο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, αλλά ο ίδιος δεν λέει να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να λυθεί αυτή η «άσκηση»: Να (νομίζει ότι) είσαι πρόεδρος της ΓΣΕΕ και να μην μπορείς να εμφανιστείς ούτε σε μία συγκέντρωση εργαζομένων – κανονικών εργαζομένων, όχι κομματικών συνδικαλιστών και παραγόντων. Θα πρέπει να είναι η περίπτωσή του παγκόσμιο παράδοξο.

Αναρωτιέμαι επίσης τι περιμένει η Χαριλάου και δεν του λέει να φύγει από την προεδρία της ΓΣΕΕ. Και να ζητήσει από την παράταξη του ΠΑΣΟΚ να άρει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του. Εντάξει, έχουν κι αυτοί τους… λόγους τους, αλλά από τη στιγμή που «κάηκε» ο Παναγόπουλος θα τους παρασύρει στο γκρεμό αν δεν αποκοπούν.

Επίσης, έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ ότι θα τους… πάει «αίμα» η ΝΔ με αιχμή τον Παναγόπουλο; Ή νομίζουν ότι μπόρα ήταν και πέρασε;

– Το ότι ο Παναγόπουλος είχε ευνοούμενος στο ΠΑΣΟΚ – κάποιον τον έλεγε «γιο» του μάλιστα – δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί ένα ολόκληρο κόμμα για χάρη του χάρη τους. Κάποιοι σαν να νιώθουν «ορφανοί» υποψιάζομαι.

– Αληθεύουν άραγε οι πληροφορίες ότι ο Παναγόπουλος θέλει να εκλεγεί σύνεδρος και να πάει κανονικά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο;

Ο Βενιζέλος «αποκαθηλώνει» την αναθεώρηση

Δεν βλέπω να αφήνει «ήσυχη» την κυβέρνηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μάλιστα το νέο χτύπημα, με άρθρο του στην Καθημερινή, καταλογίζει στην κυβέρνηση «αναθεωρητικό λαϊκισμό». Λίγο ο Βενιζέλος λοιπόν, λίγο η άρνηση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης να μπει ουσιαστικά στη διαδικασία, η πρωτοβουλία μοιάζει περιορισμένης απήχησης, τουλάχιστον στο πεδίο των πολιτικών διεργασιών. Για την ιστορία και όπως ενημέρωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η διαδικασία ξεκινάει τον Μάρτιο.

Στο μεταξύ, η εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών (Δευτέρα βράδυ) με ομιλητές, μεταξύ άλλων Βενιζέλο και Αλιβιζάτο, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Αλλαγή ονόματος, κάπως σαν… εκδίκηση

Ο Στέφανος Κασσελάκης άλλαξε όνομα στο κόμμα του και από Κίνημα Δημοκρατίας το λέει πλέον Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Ρώτησε μάλιστα και τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, του οποίου το κόμμα είχε το όνομα «Δημοκράτες», ώστε μην γίνει καμιά παρεξήγηση άνευ λόγου και αιτίας.

Ευγενής ο Λοβέρδος του παραχώρησε το όνομα, καθότι το κόμμα του δεν υπάρχει πια επί της ουσίας – ο ίδιος είναι κανονικά στη ΝΔ.

Πρέπει να σας πω πάντως ότι αυτό το όνομα «Κίνημα Δημοκρατίας», το είχε βάλει από την αρχή στο μάτι ο Κασσελάκης. Δεν του είχε αρέσει καθόλου που στο περσινό εσωκομματικό δημοψήφισμα, τα μέλη του κόμματος είχαν επιλέξει αυτό το όνομα και όχι το Άλμα Δημοκρατίας, που ο ίδιος ήθελε. Ε, περίμενε ένα χρόνο και τελικά «διόρθωσε» τη… βούληση των μελών!

Το 2026 ανησυχεί τον τουρισμό

Το 2026 δεν φέρνει καταστροφή για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά φέρνει προβληματισμό. Πίσω από τα ρεκόρ αφίξεων και τα χαμόγελα, αρχίζει να φαίνεται μια κόπωση, τόσο στην αγορά όσο και στους ίδιους τους προορισμούς. Οι αριθμοί είναι καλοί, όμως δεν πείθουν όλους ότι το μοντέλο αντέχει χωρίς αλλαγές.

Οι προκρατήσεις δείχνουν θετικό πρόσημο, αλλά πιο συγκρατημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, μετρούν το κόστος και συγκρίνουν περισσότερο. Το «όσο πάει» δεν περνάει πια εύκολα. Ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες δυναμώνει και συχνά προσφέρει πιο χαμηλές τιμές ή πιο καθαρό τουριστικό προϊόν.

Την ίδια στιγμή, τα κόστη πιέζουν. Ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές και εργατικά ανεβάζουν τον λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, ενώ τα περιθώρια κέρδους στενεύουν. Πολλοί επαγγελματίες παραδέχονται ότι μια δύσκολη χρονιά θα μπορούσε να τους βγάλει εκτός ισορροπίας.

Υπάρχει και το ζήτημα των αντοχών. Νησιά και δημοφιλείς προορισμοί λειτουργούν στα όριά τους, ειδικά τους μήνες αιχμής. Υποδομές, προσωπικό και ποιότητα υπηρεσιών δοκιμάζονται, ενώ κάθε απρόοπτο – από τον καιρό μέχρι μια διεθνή κρίση – μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Το 2026 μοιάζει έτσι με χρονιά καμπής. Όχι γιατί όλα πάνε στραβά, αλλά γιατί γίνεται πιο καθαρό ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στα ρεκόρ. Η επόμενη ημέρα απαιτεί σχέδιο, ποιότητα και μέτρο. Διαφορετικά, τα πρώτα σύννεφα μπορεί να έρθουν πιο γρήγορα απ’ όσο δείχνουν σήμερα τα νούμερα.

