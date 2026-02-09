Τραγωδία στη Χίο: Επιμονή στο αφήγημα του Λιμενικού – Καλύπτει ο Μητσοτάκης, ενώ ο Δένδιας επαναφέρει θέμα νόμιμης μετανάστευσης

Παρά τα ιατροδικαστικά ευρήματα που συγκρίνουν τα θύματα του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο με αυτά αυτοκινητικών δυστυχημάτων, αλλά και τις καταθέσεις επιζώντων που αναφέρουν ότι το σκάφος του Λιμενικού ήταν εκείνο που χτύπησε τη βάρκα που μετέφερε τους Αφγανούς, η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα ότι ήταν η βάρκα εκείνη που έπεσε πάνω στο σκάφος.

Μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρείχε ανοιχτή κάλυψη στο Λιμενικό – παρά το γεγονός ότι διεξάγεται ΕΔΕ για το περιστατικό, αλλά και δικαστική έρευνα – γράφοντας στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι «κανείς δεν μένει ασυγκίνητος μπροστά σε τόσες ανθρώπινες απώλειες. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που έγινε το τραγικό δυστύχημα ξεκίνησε και θα διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια. Οφείλουμε, όμως, και πρώτος εγώ, να αναγνωρίσουμε την αυταπάρνηση με την οποία τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, φυλάσσοντας τα θαλάσσια σύνορα και σώζοντας ανθρώπινες ζωές».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα κυκλώματα μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών, λέγοντας ότι «η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης, αυστηροποιούνται οι ποινές για αυτούς, βάζοντας ταυτόχρονα κανόνες στην οργανωμένη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν ποινικοποιείται η δράση των ΜΚΟ, αλλά η εγκληματική συμπεριφορά φυσικών προσώπων που ενδεχομένως είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων και προφανώς δεν μπορούν να διατηρούν προνομιακή σχέση με το κράτος και τις δομές. Η πολιτική μας στο μεταναστευτικό στηρίζεται σε σαφείς κανόνες, συνέπεια και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Ένα πλαίσιο που συνδυάζει τη φύλαξη των συνόρων, τη διπλωματία και την αποφασιστική αντιμετώπιση των διακινητών, με απόλυτη στήριξη στο έργο του Λιμενικού Σώματος».

Το ημερολόγιο και η κάμερα

Βέβαια, τα στοιχεία από τη δικαστική διερεύνηση του περιστατικού, συνεχίζουν να προκαλούν απορίες: για παράδειγμα, ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ημερολόγιο πλοίου και αν καταγράφηκε το περιστατικό, απάντησε ότι «ναι, υπάρχει. Τηρείται χειρόγραφα από εμένα ως κυβερνήτη. Δεν έχω καταγράψει κάτι ακόμη γιατί είμαι τραυματισμένος στο αριστερό μου χέρι, όπως προανέφερα και μου είναι δύσκολο να γράψω παρότι είμαι δεξιόχειρας».

Όσον αφορά, δε, στο ζήτημα της κάμερας, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στην ανακρίτρια ότι «υπήρχε θερμική κάμερα στο πάνω πίσω μέρος του κουβουκλίου. Τη χειρίζεται με χειριστήριο ο συγκυβερνήτης. Εντοπίζει βραδινές ώρες το θερμικό φορτίο. Υπάρχει και η επιλογή να ενεργοποιηθεί την ημέρα που δείχνει εικόνα. Όμως το βράδυ δείχνει κάτι σαν χιόνια κι όταν εντοπίσει κάτι γίνεται αντίθεση χρωμάτων. Επιλογή καταγραφής υπάρχει, αλλά δεν έχω χρεωθεί κάρτα καταγραφής για το σκάφος αυτό από την υπηρεσία μου, ούτε το έχω ζητήσει».

Παρέμβαση Δένδια

Την ίδια στιγμή, ζήτημα νόμιμης μετανάστευσης – για τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις ανάγκες για χέρια – έθεσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από την Ινδία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η πληθυσμιακή αύξηση στην Ευρώπη είναι σχεδόν αρνητική, είναι λοιπόν σαφές ότι χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους για να καλύψουμε το κενό. Και νομίζω ότι η ινδική υποήπειρος, με την τρέχουσα πληθυσμιακή δομή, θα ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να διαμορφωθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα διαλυτικό, και αναφέρομαι στην παράνομη ή παράτυπη μετανάστευση».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρόμους μέσω των οποίων νέοι και φιλόδοξοι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν στην Ευρώπη μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και να επωφεληθούν από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον τον οικονομικό δυναμισμό που χρειάζεται η ευρωπαϊκή ήπειρος για να επιβιώσει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η θέση που διατυπώνει ο Ν. Δένδιας φαντάζει πιο «προωθημένη» από αυτή της κυβέρνησης, η οποία μιλάμε για νόμιμους εργάτες που θα έρχονται από τρίτες χώρες, θα καλύπτουν ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς και μετά θα αποχωρούν. Να σημειωθεί εδώ ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο, ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις από κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, τα οποία υποστηρίζουν ότι επιχειρείται νομιμοποίηση της αθρόας μετανάστευσης.

