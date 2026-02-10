Αρχίζει η Β’ Φάση του προγράμματος βασιλοτροφίας με στόχο την ενίσχυση της μελισσοκομίας

Ξεκινά το 2026 η Β’ Φάση του προγράμματος «Βασιλοτροφία στη Στερεά Ελλάδα – Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών», με την έναρξη των εμβολιασμών βασιλικών κελιών και στόχο την πρακτική εκπαίδευση μελισσοκόμων και τη διατήρηση του ενδημικού γενετικού υλικού των μελισσών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και απευθύνεται σε μελισσοκόμους της Στερεάς Ελλάδας, εξαιρουμένης της Εύβοιας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιτόπια εκπαίδευση στη βασιλοτροφία, καθώς και δωρεάν βασιλικά κελιά από γενετικό υλικό που προέρχεται από τα δικά τους μελισσοσμήνη.

Στο πλαίσιο της δράσης, εννέα εκπαιδευμένοι βασιλοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν εμβολιασμούς βασιλικών κελιών απευθείας στα μελισσοκομεία των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, θα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της βασιλοτροφίας, με παράλληλη παροχή πρακτικής καθοδήγησης και απαντήσεων σε τεχνικά ερωτήματα. Κάθε μελισσοκόμος θα μπορεί να αποκτήσει έως 30 βασιλικά κελιά χωρίς κόστος και να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η περίοδος υλοποίησης των εμβολιασμών έχει προγραμματιστεί από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο του 2026, ενώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η στήριξη της μελισσοκομίας στη Στερεά Ελλάδα, μέσω της βελτίωσης και της διάσωσης του τοπικού γενετικού υλικού, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των μελισσοσμηνών και η βιωσιμότητα του κλάδου.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, το πρόγραμμα στοχεύει στη μαζική παραγωγή επιλεγμένου γενετικού υλικού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες όπου εφαρμόζεται, με τελικό σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη ανθεκτικότερων μελισσοσμηνών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής και της βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι οι μέλισσες αποτελούν βασικούς επικονιαστές για περισσότερο από το 85% των φυτών που σχετίζονται με τη γεωργία.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την APIVITA, στο πλαίσιο του Billion Bees Program. Δημιουργήθηκε μέσω ιδρυτικής δωρεάς του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιείται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας.

